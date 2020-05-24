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- 19:56 В институте вирусологии в Ухане рассказали о работе над штаммами коронавируса летучих мышей
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В институте вирусологии в Ухане рассказали о работе над штаммами коронавируса летучих мышей
Спекуляции о том, что новый коронавирус якобы распространился вследствие утечки из института вирусологии в Ухане — это антинаучная выдумка. Специалисты института выделили коронавирус, который теперь называется SARS-CoV-2, лишь в конце 2019 года. Об этом заявила иммунолог и директор института Ван Яньи (Wang Yanyi).
«Наш институт впервые получил клинический образец неизвестной пневмонии 30 декабря прошлого года. После того, как мы проверили патоген в образце, мы обнаружили, что он содержит новый коронавирус, который теперь называется SARS-CoV-2. До этого мы не знали, не сталкивались, не исследовали и не хранили вирус. Как и все остальные, мы даже не знали, что вирус существует. Как что-то, чего у нас не было, могло „сбежать“ из нашей лаборатории?» — задается вопросом ученый в интервью CGTN.
Иммунолог подтвердила, что в их институте активно изучались коронавирусы, похожие на SARS, но они далеки от сходства с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2, вызывающим COVID-19.
«После многолетних исследований профессор Ши Чжэнли и ее команда выделили коронавирусы из организма летучих мышей. Теперь у нас есть три штамма живых вирусов. Один из них имеет 96% сходства с вирусом атипичной пневмонии SARS. Но сходство с вирусом SARS-CoV-2 достигает только 79,8 процента», — объяснила ученый.
Откуда взялся коронавирус нового типа, вызвавший пандемию, ученый затрудняется определить. «Научное сообщество считает, что вирус был занесен дикими животными. Но мы до сих пор не знаем точно, какие животные какие вирусы распространяют и где конкретно искать вирусы, похожие на SARS-CoV-2», — подытожила специалист.
Напомним, кроме версии об утечке из лаборатории в Ухане любители конспирологии любят обсуждать теорию о внеземном происхождении коронавируса. Об этом в статье «Коронавирус прилетел из космоса? Что об этом говорят ученые».172
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