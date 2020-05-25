"Марамойки": Степаненко оскорбила нынешнюю пассию Петросяна и нарвалась на саркастичный ответ

Шоу-бизнес

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко, экспериментирующая со своим внешним видом, решилась, очевидно, и на эксперименты другого рода: обиженная юмористом женщина больше не стала сдерживаться в высказываниях и начала называть вещи своими именами.

Такое впечатление сложилось после нового выпуска ее шоу «Ещё не вечер», в котором она фактически прямым текстом оскорбила своего бывшего мужа Евгения Петросяна и его нынешнюю жену Татьяну Брухунову.

Там, в разговоре с ректором Академии русского балета имени Вагановой Николаем Цискаридзе она обсуждала тягу мужчин к меркантильным женщинам, которых танцор назвал «марамойками». После того, как Цискаридзе сказал, что мужчин снова начинает тянуть к таким дамам после 40 лет, Степаненко спросила ««А после 74 лет?», намекая на своего бывшего супруга.

На что Цискаридзе ответил, что «это еще хуже». В итоге прозвучала фраза «Долой марамоек».

Степаненко несколько раз с удовольствием повторила слово «марамойки», после чего его дружно подхватили средства массовой информации.

Само собой, что ее слова быстро дошли до Татьяны Брухуновой, которая отреагировала на оскорбления от Елены Степаненко лаконично, но при этом с явным сарказмом. В своем микроблоге, в stories, она опубликовала скриншот одного из заголовков в СМИ, где речь идет о заявлении Елены Степаненко, прокомментировав эту новость одним-единственным словом «Браво».

При этом некоторые фолловеры расценили ее комментарий как попытку показать, до чего «докатилась» соперница, переставшая соблюдать рамки приличия — дескать, опустилась до уровня «базарной бабы».

Напомним, что Елена Степаненко развелась с 74-летним юмористом Евгением Петросяном в 2018 году из-за его романа с молодой помощницей Татьяной Брухуновой, на которой он впоследствии женился. После некоторого затишья между Степаненко и Брухуновой началась своего рода «холодная война» — они обмениваются резкими высказываниями, не переходя на личности.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брухунова высмеяла Степаненко в Instagram, назвав ее в ответе на комментарий «диковинной четвертой женой».

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