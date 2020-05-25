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Шоу-бизнес

«Совершенно непристойно»: Мадонна шокировала фото в прозрачном лифчике

0:55 25 мая 2020
Мадонна
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Любящая шокировать поклонников и недоброжелателей 61-летняя американская певица Мадонна Луиза Вероника Чикконе снова «порадовала» всех откровенным архивным снимком, на котором она позирует в нижнем белье.

На кадре, опубликованном в официальном аккаунте исполнительницы в социальной сети Instagram, поп-королева сидит на диване в черных трусиках и полностью прозрачном лифчике, при этом широко раздвинув ноги.

Предвидя взрыв негатива в свой адрес, певица послала хейтеров куда подальше и написала в своем посте, что ей абсолютно наплевать на мнение окружающих.

«Для тех, кто возмущен этим фото: хочу вам сообщить, что я окончила университет пофигизма (в оригинале — более резкое слово — Ред.). Спасибо, что пришли на церемонию вручения дипломов! Класс 2020», — сообщила певица.

Свежие пикантные снимки исполнительницы вызвали противоречивую реакцию среди пользователей Сети.

Одни признаются певице в любви и пишут, что она самая лучшая. Другие считают, что артистка свихнулась на почве секса, и в ее возрасте не пристало делиться в соцсетях такими фотографиями.

«Совершенно непристойно», «Я обожаю тебя, но зачем? Зачем? Подумай о своих детях. Это слишком, действительно слишком. Ты оригинальная и другая, так и не будь как все, пожалуйста», — пишут подписчики.

Напомним, ранее Мадонна объявила в Инстаграме, что она уже переболела коронавирусом, и у нее в крови появились антитела. Певица, как и все, соблюдает режим самоизоляции и сидит дома. Впрочем, все свои концерты и гастроли Мадонна отменила еще осенью. В последние месяцы она мучилась от травмы колена, из-за которой едва могла ходить, и проходила курс реабилитации.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в конце прошлого года 61-летняя певица закрутила роман с 26-летним темнокожим танцором своего коллектива Ахламаликом Уильямсом. В один из дней парочку застукали на балконе, при этом парень нежно обнимал артистку, которая по возрасту могла быть его бабушкой, за плечи, а после этого положил ей руки на бедра. Сама Мадонна при этом явно выглядела довольной.

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