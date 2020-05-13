Мадонна показалась в прозрачном белье и сообщила, что лечится (фото)

Шоу-бизнес

61-летняя американская певица Мадонна, которая ранее показала, как проводит время на карантине с детьми и 26-летним любовником, опубликовала у себя в Instagram весьма откровенные селфи в прозрачном нижнем белье. Особенно впечатляет отражение певицы в зеркале у нее за спиной. Под снимками Мадонна написала, что она начала проходить «восстановительное лечение» в связи с «недостающим хрящом» — после того, как она перенесла множество травм во время своего последнего мирового тура Madame X, серьезно повредив, в частности, колено. Ей даже пришлось перенести операцию.

Новые фотографии Мадонны снова вызвали слухи о том, что она вставила импланты в ягодицы. Впервые разговоры об этом пошли в декабре 2018 года — после того, как поп-звезда появилась на публике с заметно «выдающейся» попой.

декабрь 2018

Ранее Мадонна заявила, что во время тура она переболела коронавирусом, который она приняла за тяжелый случай гриппа. По словам Мадонны, в ее организме обнаружили антитела к COVID-19.

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