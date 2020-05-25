Мир

Не менее 11 дней: ученые предупредили, как долго остаются заразными пациенты с коронавирусом

В связи с бушующей в мире пандемией COVID-19 сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура, а также кафедры вирусологии Академии медицинских наук республики решили выяснить, когда инфицированные коронавирусом пациенты перестают быть заразными, и пришли к выводу, что это происходит через 11 дней после появления симптомов вызываемого им заболевания.

Об этом пишет издание The Straits Times.

По оценкам ученых, «анализы идущих на поправку больных могут показывать наличие коронавируса, однако он уже не опасен».

Исследователи уверены, что «тесты обнаруживают лишь часть генома вируса, но не способны установить его жизнеспособность и возможность передачи другому человеку».

Исполнительный директор центра Лэо И Синь отметил, что исследователи получили «достаточную доказательную базу того, что человек перестает быть заразным через 11 дней после [проявления симптомов] заболевания». В то же время, подчеркнул ученый, «есть исключения, например больные онкозаболеваниями, проходящие курс химиотерапии, или принимающие определенные иммунные препараты после трансплантации органов».

Между тем в Минздраве Сингапура пока не принято решение о принятии данной концепции. В настоящее время пациент может быть выписан только после проведения двух негативных тестов на коронавирус.

Издание напоминает, что число инфицированных новым коронавирусом в Сингапуре превысило 31 тыс., из которых 23 умерли. На данный момент выздоровели свыше 12,9 тыс. человек, в больницах находятся около 800. Остальные размещены во временных изоляционных центрах и не требуют госпитализации.

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