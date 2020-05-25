Постоянно зовут замуж: набожная модель страдает от излишне назойливых поклонников (фото)

Мир

Многие девушки, решившие заняться модельным бизнесом, сталкиваются с тем, что их благородные порывы души воспринимают в совершенно превратном ключе, истолковывая готовность оголяться как распущенность.

С подобным отноше6нием к себе столкнулась и Джессика Санок из американского городка Роли, Северная Каролина, пришла в профессию модели в 2016 году, пишет Daily Mail.

До начала карьеры в модельном бизнесе Джессика работала парикмахером и продавщицей в киоске в торговом центре, где она зарабатывала всего 12 долларов в час. Девушка мечтала стать моделью с детства, но решилась на это только после того, как рассталась с парнем, с которым она встречалась семь лет.

«Я любила свою работу парикмахером за ту страсть, которую я испытывала, когда видела, какими счастливыми и красивыми я могу делать девушек! Но я не могла смириться с тем, какими грубыми могут быть посетители ТЦ с продавцами», — говорит она.

После расставания со своим парнем набожная христианка пошла в модели. Теперь у девушки сотни тысяч подписчиков в соцсети Instagram и не проходит и дня, чтобы ей не предложили выйти замуж.

А недавно 22-летняя модель крестилась. Это событие она охарактеризовала как «огромный момент» для Бога и неё самой. Впрочем, с подписчиками блогерша им тоже поделилась. Заодно девушка подчеркнула, что её отношения с Богом никак не влияют на то, насколько открытые фотографии она публикует.

Джессика рассказала, что регулярно получает знаки внимания от своих поклонников. Причём некоторые из них переходят всякую границу.

«Я получаю где-то 50 предложений руки и сердца в неделю. А однажды один из подписчиков послал мне 600 долларов, чтобы привлечь внимание. Я своими глазами видела эту транзакцию на моём банковском аккаунте», — рассказывает Джессика Санок.

По словам девушки, больше всего ей нравится получать комментарии по поводу ее индивидуальности.

«Удивительно, как мои фанаты могут прочувствовать меня лишь через фотографии. Это заставляет моё сердце биться сильнее», — отмечает модель.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одной благородной девушке: 34-летняя модель Playboy из Чили Даниэлла Чавес решила раздеваться по несколько раз в день ради того, чтобы ее фанаты оставались дома и не нарушали правила карантина.

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