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Шоу-бизнес

По-прежнему прекрасна: Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини

4:10 25 мая 2020
Шэрон Стоун
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Страдающая на карантине от закрытых парикмахерских голливудская звезда Шэрон Стоун, тем не менее, не теряет присутствия духа, и, в отличие от многих других звезд, ведет вполне приличный и благопристойный образ жизни.

В частности, звезда «Основного инстинкта» самоизолировалась в своем голливудском особняке и загорает у бассейна.

Деталями своих оздоровительных процедур 62-летняя актриса поделилась в Instagram, сопроводив пост хэштегом #безфильтров и пожелав поклонникам здоровья и благополучия.

На фото звезда продемонстрировала красивую грудь в крошечном бикини и по-прежнему стройную фигуру, вызвав неподдельный восторг подписчиков.

«Спасибо, что показываете себя реальную! Вы по-прежнему очень красивая», «Красавица на все времена», «Вы напомнили мне, что значит стареть достойно», «Шэрон — живое доказательство, почему я предпочитаю женщин постарше», — пишут фолловеры в комментариях.

Звезда позирует в шезлонге вместе с любимым псом.

Кроме того, известно, что вместе с ней изоляцию проводят ее мама и ее сыновья — 20-летний Рон, 15-летний Лэрд и 13-летний Куинн. Все дети актрисы — приемные. До пандемии старший сын звезды Рон время от времени сопровождал маму на красных дорожках. При этом сыновья актрисы не проявляют интереса к актерскому ремеслу и не выражают желания пойти по маминым стопам и сделать карьеру в Голливуде, отмечает КП.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что несколько недель назад Шэрон Стоун прошла контроль на симптомы коронавируса, чтобы попасть на собственную вечеринку.

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