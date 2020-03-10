Шоу-бизнес

Шэрон Стоун прошла контроль на симптомы коронавируса, чтобы попасть на собственную вечеринку (фото)

10 марта голливудская звезда Шэрон Стоун празднует свое 62-летие. Секс-символ 1990-х годов устроила по этому поводу раннюю вечеринку для своих ближайших друзей. Актриса опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует на фоне камина с бильярдным кием в руках. А также выложила снимок, на котором она, чтобы попасть на свой собственный праздник, проходит медицинский контроль на симптомы коронавируса, который грозит вскоре стать причиной пандемии. На фото медсестра меряет Шэрон температуру.

В США зарегистрировано уже свыше 500 случаев заражения. 22 из заболевших скончались.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что власти Италии ограничили передвижение граждан по стране.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter