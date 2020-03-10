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- 10:59 Шэрон Стоун прошла контроль на симптомы коронавируса, чтобы попасть на собственную вечеринку
Шэрон Стоун прошла контроль на симптомы коронавируса, чтобы попасть на собственную вечеринку (фото)
10 марта голливудская звезда Шэрон Стоун празднует свое 62-летие. Секс-символ 1990-х годов устроила по этому поводу раннюю вечеринку для своих ближайших друзей. Актриса опубликовала в Instagram фото, на которых она позирует на фоне камина с бильярдным кием в руках. А также выложила снимок, на котором она, чтобы попасть на свой собственный праздник, проходит медицинский контроль на симптомы коронавируса, который грозит вскоре стать причиной пандемии. На фото медсестра меряет Шэрон температуру.
В США зарегистрировано уже свыше 500 случаев заражения. 22 из заболевших скончались.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...