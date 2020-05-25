Происшествия

Таран на Выборгской в Киеве: развозивший еду скутер влетел на скорости в автомобиль Mazda

Воскресный вечер в Киеве не завершился только одним дорожно-транспортным происшествием: вслед за столкновением двух автомобилей на пощади Победы авария случилась и на перекрестке улицы Выборгской и Ковальского переулка с Соломенском районе, где развозивший еду скутер на скорости влетел в движущийся по главной дороге автомобиль Mazda.

Как удалось выяснить корреспонденту нашего издания на месте инцидента, водитель автомобиля сразу остановился и начал вызывать «скорую», а также пытался помочь пострадавшему.

На момент подготовки материала правоохранители не смогли установить личность пострадавшего.

Также не известен его диагноз, но, судя по деталям ДТП, он получил тяжелые травмы.

Ничем не могли помочь патрульным и многочисленные коллеги пострадавшего, которые прибыли на место ЧП.

Остается только догадываться, почему человек на скутере проигнорировал дорожный знак «СТОП».

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП с мопедом, которое случилось на прошедшей неделе под Одессой: в нем погибли отец и сын.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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