26.71 / 26.92 28.93 / 29.28
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Таран на Выборгской в Киеве: развозивший еду скутер влетел на скорости в автомобиль Mazda

5:25 25 мая 2020
Таран на Выборгской
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

Воскресный вечер в Киеве не завершился только одним дорожно-транспортным происшествием: вслед за столкновением двух автомобилей на пощади Победы авария случилась и на перекрестке улицы Выборгской и Ковальского переулка с Соломенском районе, где развозивший еду скутер на скорости влетел в движущийся по главной дороге автомобиль Mazda.

Как удалось выяснить корреспонденту нашего издания на месте инцидента, водитель автомобиля сразу остановился и начал вызывать «скорую», а также пытался помочь пострадавшему.

На момент подготовки материала правоохранители не смогли установить личность пострадавшего.

Также не известен его диагноз, но, судя по деталям ДТП, он получил тяжелые травмы.

Ничем не могли помочь патрульным и многочисленные коллеги пострадавшего, которые прибыли на место ЧП.

Остается только догадываться, почему человек на скутере проигнорировал дорожный знак «СТОП».

Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о смертельном ДТП с мопедом, которое случилось на прошедшей неделе под Одессой: в нем погибли отец и сын.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

106

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Шэрон Стоун

По-прежнему прекрасна: Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини

Метро в Киеве

В Киеве начало работу метро (видео)

Джессика Санок

Постоянно зовут замуж: набожная модель страдает от излишне назойливых поклонников (фото)

Обнимашки

Привет, подружка! Девушка устроила теплые обнимашки со строгой индюшкой (необычное видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер