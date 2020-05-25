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Украина

Украинская "Мрия" пришла на помощь Канаде: в Монреаль доставлен важный медицинский груз

5:55 25 мая 2020
Мрия
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока руководство страны мечтает о создании в Украине своей «Turkish airlines», летчики продолжают выполнять полеты, зарабатывая средства для осуществления мечты президента.

Так, в воскресенье, 24 мая, в Канаду прибыл украинский самолет «Мрия» с грузом медицинских средств. Об этом сообщило посольство Украины в Канаде на своей странице в Facebook.

Уточняется, что находившиеся на борту самолета лекарства и средства защиты предназначены для противодействия распространению коронавируса в стране.

Прибывший в Монреаль (провинция Квебек) крупнейший в мире транспортный самолет встречали канадские медики и дипломаты посольства, в том числе и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.

«В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19», — отмечается на странице посольства.

Напомним, в апреле 2020 транспортный самолет АН-225 «Мрия» впервые доставил в Украину большой объем медицинского груза для борьбы с коронавирусом, этот рейс планировали внести в Книгу рекордов Гиннеса.

Напомним, что в комментарии «ФАКТАМ» бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что для создания в Украине национальной авиакомпании на базе госпредприятия «Антонов» потребует не менее 5−10 лет. По его словам, Украине нужны средние магистральные воздушные суда, вместимостью порядка 200 пассажиров. Такие самолеты в стране не производятся. Чтобы изготовить новый самолет, нужно до 10 лет времени и миллиарды долларов инвестиций, о чем говорит опыт других стран.

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