- 06:15 В Киеве начало работу метро
- 05:55 Украинская "Мрия" пришла на помощь Канаде: в Монреаль доставлен важный медицинский груз
- 05:25 Таран на Выборгской в Киеве: развозивший еду скутер влетел на скорости в автомобиль Mazda
- 04:53 Двадцать дней без COVID-19: страна в Европе заявила о преодолении коронавируса
- 04:10 По-прежнему прекрасна: Шэрон Стоун показала красивую грудь в крошечном бикини
- 03:14 Привет, подружка! Девушка устроила теплые обнимашки со строгой индюшкой (необычное видео)
- 02:51 Постоянно зовут замуж: набожная модель страдает от излишне назойливых поклонников
- 02:18 Больше трех тысяч: на Буковине увеличилось количество инфицированных COVID-19
- 01:55 Не менее 11 дней: ученые предупредили, как долго остаются заразными пациенты с коронавирусом
- 01:25 Играть на двух досках сразу: посол Украины рассказал, зачем заключил пари со Шредером
- 00:55 «Совершенно непристойно»: Мадонна шокировала фото в прозрачном лифчике
- 00:35 Заболели шестеро, в том числе ребенок: в одном из городов Киевской области увеличилось число инфицированных COVID-19
Украинская "Мрия" пришла на помощь Канаде: в Монреаль доставлен важный медицинский груз
Пока руководство страны мечтает о создании в Украине своей «Turkish airlines», летчики продолжают выполнять полеты, зарабатывая средства для осуществления мечты президента.
Так, в воскресенье, 24 мая, в Канаду прибыл украинский самолет «Мрия» с грузом медицинских средств. Об этом сообщило посольство Украины в Канаде на своей странице в Facebook.
Уточняется, что находившиеся на борту самолета лекарства и средства защиты предназначены для противодействия распространению коронавируса в стране.
Прибывший в Монреаль (провинция Квебек) крупнейший в мире транспортный самолет встречали канадские медики и дипломаты посольства, в том числе и посол Украины в Канаде Андрей Шевченко.
«В эти сложные времена украинская авиация доставляет необходимые материалы для борьбы с пандемией COVID-19», — отмечается на странице посольства.
Напомним, в апреле 2020 транспортный самолет АН-225 «Мрия» впервые доставил в Украину большой объем медицинского груза для борьбы с коронавирусом, этот рейс планировали внести в Книгу рекордов Гиннеса.
Напомним, что в комментарии «ФАКТАМ» бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал, что для создания в Украине национальной авиакомпании на базе госпредприятия «Антонов» потребует не менее 5−10 лет. По его словам, Украине нужны средние магистральные воздушные суда, вместимостью порядка 200 пассажиров. Такие самолеты в стране не производятся. Чтобы изготовить новый самолет, нужно до 10 лет времени и миллиарды долларов инвестиций, о чем говорит опыт других стран.40
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?