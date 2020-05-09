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Украина

Нужно минимум 5-10 лет: в Украине оценили перспективу создания национальной авиакомпании на базе "Антонова"

12:57 9 мая 2020
самолет
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Для создания в Украине национальной авиакомпании на базе госпредприятия «Антонов» потребует не менее 5−10 лет. Об этом «ФАКТАМ» рассказал бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По его словам, Украине нужны средние магистральные воздушные суда, вместимостью порядка 200 пассажиров. Такие самолеты в стране не производятся. Чтобы изготовить новый самолет, нужно до 10 лет времени и миллиарды долларов инвестиций, о чем говорит опыт других стран.

Омелян отметил, что в случае с «Антоновым» все нужно начинать с нуля. Путь будет долгим — от проектирования до тестирования, сертификации и производства. Для того, чтобы начался серийный выпуск уйдет до десяти лет, что будет очень затратным.

Кроме того, новосозданную украинскую авиакомпанию нужно будет обеспечить инфраструктурой, аэропортами, маршрутами. В современных реалиях это очень непросто.

Напомним, в компании «Антонов» недавно модернизировали крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрія», который уже активно участвует в перевозках грузов, необходимых для борьбы с коронавирусом.

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