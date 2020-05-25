Землетрясение силой 5,9 балла прервало речь премьера Новой Зеландии в прямом эфире (фото, видео)

Мир

В Новой Зеландии зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой 5,9 балла. Подземный толчок произошел во время выступления в прямом эфире премьер-министра страны Джасинды Ардерн. 39-летняя глава правительства вынуждена была прерваться и, соблюдая спокойствие сказала: «У нас тут небольшое землетрясение… Вполне прилично трясет. Если вы видите, вещи за мной движутся». И добавила, что находится в сейсмически безопасном правительственном здании.

Как сообщает The Guardian, после основного последовали еще два последующих толчка силой 3,5 и 3,7 баллов по шкале Рихтера. Серьезного урона землетрясение не причинило.

А вот на юго-западе Ирана подземные толчки силой 5,2 балла нанесли серьезный ущерб исторической части города Дехдешт. Были повреждены многие исторические памятники, в том числе Караван-сарай. Пострадали по меньшей мере 16 человек.

Несколько дней назад, как писали «ФАКТЫ», землетрясение произошло в Китае.





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