Мир

Беда не приходит одна: в Китае произошло смертельное землетрясение (видео)

В Китае произошло землетрясение магнитудой 5,0 — это привело к обвалу дома и жертвам. Ранее президент США Трамп обвинил Китай в том, что страна намеренно скрывала данные о пандемии коронавируса.

«По данным Центра сетей по вопросам сейсмологии Китая, землетрясение магнитудой 5,0 на юго-западе Китая унесло жизни 4 человек, ранены еще 23», — сообщает АР.

Толчки привели к тому, что обвалился один из домов, возможны и другие разрушения. Отмечается, что глубина эпицентра землетрясения составила 8 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло на севере Италии — в одном из районов, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса COVID-19. Эпицентр находился в области Эмилия-Романья провинции Пьяченца. Но отголоски землетрясения ощущались в Милане и приграничных районах Швейцарии.

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