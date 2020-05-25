Украина

В Киеве некоторые маршруты городского транспорта изменили до осени

В столице наземный транспорт в период ослабления карантина наконец поехал в обычном режиме (без пропусков), но некоторые транспортные маршруты изменены из-за дорожных ремонтов.

Так, в связи с капитальным ремонтом путепровода на пересечении проспектов Любомира Гузара и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский — Святошин (возле платформы Борщаговка) ориентировочно до 30 августа движение автобусов №№ 9, 69, 155 организовано иначе:

— № 155 курсирует в направлении движения до Кольцевой дороги от станции метро «Почайна» до проспекта Любомира Гузара по своей трассе, далее по бульвару В. Гавела, проспекту Отрадный, улице 9-го Мая, проспекту Академика Королева, улицам Симиренко, Семьи Сосниных, В. Кучера, В. Покотило, проспекту Леся Курбаса, далее по привычной схеме;

— № 9 — в направлении движения до улицы Булгакова от станции метро «Лукьяновская» до бульвара В. Гавела по действующему маршруту, далее по проспекту Отрадному, улице 9-го Мая, проспекту Академика Королева, улицам Симиренко и Булгакова;

— № 69 — в направлении движения до улицы Литвиненко-Вольгемут от станции метро «Дворец спорта» до проспекта Любомира Гузара по действующему маршруту, далее по бульвару В. Гавела, проспекту Отрадному, улице 9-го Мая, проспекту Академика Королева, улице Семьи Сосниных, далее по привычной схеме.

До окончания ремонта проспекта С. Бандеры троллейбусы №№ 34 и 44 будут двигаться по измененным маршрутам:

— № 34 — от улицы Северной до улицы А. Архипенко по привычной линии, далее по улицам Иорданская, Малиновского и снова выруливает на свою трассу;

— № 44 — от улицы Северной до улицы А. Архипенко с разворотом на проспекте Героев Сталинграда, далее по своему маршруту в обратном направлении.

Автобус № 114 меняет движение на развязке между проспектом Степана Бандеры и проспектом Сталинграда.

Пока идет ремонт на улице Заболотного (до 31 мая), организован временный автобусный маршрут № 11ТР.

Движение организовано от Национального музея народной архитектуры и быта Украины до станции метро «Выставочный центр» по трассе: улица Академика Заболотного — проспект Академика Глушкова — улица Васильковская — Голосеевский проспект — проспект Академика Глушкова. Троллейбусный маршрут № 11 организовано от улицы Маршальской до Киберцентра.

Троллейбусы №№ 22, 27, 30 теперь снова курсируют по своим постоянным схемам:

— № 22 ходит от улицы Ольжича до Международного аэропорта «Киев» («Жуляны»);

— № 27 — от станции метро «Почайна» до ж/д станции Киев-Волынский;

— № 30 — от улицы Милославской до улицы Кадетский Гай.

Движение временных троллейбусов №№ 21-К, 22-К, 27-К, 27-А, 30К и автобусов № 27-ТР закрыто.

Ранее сообщалось, где в Киеве ограничивали движение из-за ремонтов. fakty.ua/344 627

«ФАКТЫ» также информировали о том, что утром в понедельник, 25 мая, в рамках второго этапа ослабления карантина, в Киеве власти возобновили работу метро. При этом пассажиры обязаны строго соблюдать правила карантина: носить маску и соблюдать дистанцию.



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