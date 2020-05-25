Происшествия

Насиловал 13-летнего крестника на камеру и продавал видео через интернет: в Киеве поймали педофила (фото)

В Киеве задержали мужчину, который систематически насиловал 13-летнего подростка и снимал порнографическое видео с участием мальчика. Ранее под Николаевом 14-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика.

Как сообщают в прокуратуре города Киева, порноролики снимал 28-летний житель Волынской области, систематически насиловавший подростка — своего крестника.

«Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в интернете», — сообщили в прокуратуре.

Во время обысков у подозреваемого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с соответствующим фото- и видео.

Мужчину арестовали на 60 суток без возможности выйти под залог. Санкции инкриминируемых ему статей предусматривают наказание в виде 10−12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области 25-летний парень несколько лет принуждал маленькую дочку своей сожительницы к сексуальным отношениям. На момент обращения матери в полицию ее дочке было 10 лет.

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