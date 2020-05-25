- 10:47 Скоро вернется домой: еще одного украинца удалось освободить из плена
- 10:39 Ким Чен Ын снова появился на публике после трехнедельного отсутствия
- 10:29 Закарпатье утопает в горах мусора: в сети показали масштаб бедствия
- 10:28 Стало известно, когда в Украине могут разрешить проводить концерты
- 10:15 Елена Кравец неожиданно пересела на байк: дерзкое фото
- 10:03 Насиловал 13-летнего крестника на камеру и продавал видео через интернет: в Киеве поймали педофила
- 09:59 В Совете Европы сделали тревожное заявление об использовании биологического оружия после пандемии COVID-19
- 09:54 ВМС США уничтожили дрон с помощью боевого лазера в ходе испытаний – эффектное видео
- 09:48 В Киеве некоторые маршруты городского транспорта изменили до осени
- 09:45 Боится летать: футболист с фобией за 14 минут забил четыре гола-красавца
- 09:38 «Скромненький, но со вкусом»: на могиле Началовой установили памятник
- 09:36 Метро в Днепре осталось закрытым, несмотря на ослабление карантина: названа причина
Насиловал 13-летнего крестника на камеру и продавал видео через интернет: в Киеве поймали педофила (фото)
В Киеве задержали мужчину, который систематически насиловал 13-летнего подростка и снимал порнографическое видео с участием мальчика. Ранее под Николаевом 14-летний подросток изнасиловал 8-летнего мальчика.
Как сообщают в прокуратуре города Киева, порноролики снимал 28-летний житель Волынской области, систематически насиловавший подростка — своего крестника.
«Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемый, пользуясь беспомощным состоянием 13-летнего мальчика, вступал с ним в половые сношения и снимал этот процесс на видео. Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в интернете», — сообщили в прокуратуре.
Во время обысков у подозреваемого изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с соответствующим фото- и видео.
Мужчину арестовали на 60 суток без возможности выйти под залог. Санкции инкриминируемых ему статей предусматривают наказание в виде 10−12 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Сумской области 25-летний парень несколько лет принуждал маленькую дочку своей сожительницы к сексуальным отношениям. На момент обращения матери в полицию ее дочке было 10 лет.971
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Насиловал 13-летнего крестника на камеру и продавал видео через интернет: в Киеве поймали педофила (фото)
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..