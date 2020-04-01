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Мать ничего не знала? Мужчина три года насиловал 10-летнюю дочь сожительницы на Сумщине

12:31 1 апреля 2020 845
Насилие над ребенком
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На Сумщине 25-летний мужчина несколько лет принуждал маленькую девочку — дочку своей сожительницы — к сексуальным отношениям. Ранее в Николаевской области задержали 14-летнего подростка, изнасиловавшего 8-летнего мальчика.

Как сообщают в ГУНП в Сумской области, с заявлением о том, что ее сожитель «совершил развратные действия в отношении дочки», в полицию обратилась мать 10-летнего ребенка.

«Сотрудники полиции разыскали 25-летнего мужчину, задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины и опросили. Задержанный сознался в содеянном, признав тот факт, что принуждал ребенка к половым сношениям в течение последних трех лет», — говорится в сообщении.

Действия молодчика квалифицировали по ч.4 ст. 152 УК Украины как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Задержанному сообщили о подозрении, в данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепропетровской области пожизненное заключение получил 56-летний педофил, изнасиловавший и убивший 8-летнюю дочь своей сожительницы.

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