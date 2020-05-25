Украина

Закарпатье утопает в горах мусора: в сети показали масштаб бедствия

Поселок Межгорье в Закарпатье может утратить свой статус туристической жемчужины из-за крупнейшей в регионе свалки. Горы мусора начинаются сразу возле автотрассы, а токсичные стоки отравляют протекающую рядом реку. Такую же свалку недавно засняли возле села Квасы рядом с популярным курортом с минеральными источниками.

Мусорный полигон возле Межгорья существует более двадцати лет. По всем расчетам, свалка уже давно переполнена, существенная часть бытовых отходов попадает сюда нелегально.

Расследователи Mukachevo.net показали, как выглядит свалка по состоянию на май 2020 года.

Напомним, ранее в сети показали фото, как загрязняются реки в Закарпатье бытовым мусором от местных жителей. А в Раховском районе Закарпатье в свалку успели превратить двор новопостроенной, но пока не заработавшей музыкальной школы.

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