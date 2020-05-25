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- 11:25 Российский рэпер и его мать сгорели в своей квартире
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Российский рэпер и его мать сгорели в своей квартире
43-летний российский рэпер Роман Алексеев (Купер) сгорел в своей квартире в Санкт-Петербурге. Вместе с музыкантом погибла его мать.
Об этом сообщил в Instagram основатель группы Bad Balance, участником которой был погибший, Влад Валов (Мастер Шеff)
«23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив», — написал Валов.
РосСМИ сообщают, что во время пожара в доме было эвакуировано 15 человек. Коллеги рэпера надеются, что погибший, которого нашли в квартире Алексеева, — не он.
Купер начал музыкальную карьеру в 1990-е годы, тогда он был участником рэп-группы DA-108. Позже он стал выступать в составе Bad Balance, а в 2006 году выпустил сольный альбом «Йа».
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