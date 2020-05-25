На росТВ начали показ "квартальского" сериала, который продюсировал Зеленский: сеть негодует

Украина

В России на телеканале «СТС» стартовал показ мелодраматической комедии «Родственнички» от студии «Квартал 95». Продюсером сериала был Владимир Зеленский. «Телемыло» сняли в 2016 году, и тогда же состоялась премьера в Украине.

Блогер Максим Гайдук обращает внимание на особенности российского телеканала, взявшегося крутить «Родственничков». Среди совладельцев «СТС», которым поступит прибыль от показа сериала, есть компания российского миллиардера Алексея Мордашова, засветившегося в скандале с поставкой турбин в оккупированный Крым. Также в числе выгодополучателей есть компания Алины Кабаевой, группа «Сургутнефтегаз» и правительство России. Еще один совладелец — это кипрская компания Telcrest, поступления с которой в Украину с 14 мая не подпадают под санкции.

«СТС» — прибыльный канал. «Родственнички» помогут ему поднять еще деньжат и, соответственно — всем выгодополучателям. А выгодополучатели — теперь одна команда с Зеленским", — отмечает блогер.

В сети возмутились, что кинодеятельность «Квартала-95» и Зеленского теперь помогает стране-агрессору.

Напомним, ранее в России анонсировали показ на ТВ сериала «Слуга народа». Были показаны первые три серии «телемыла» от «Квартал 95», после чего сериал убрали из программы. Были предположения, что свою роль сыграла шутка о Путине в первой серии «Слуги народа».

В 2017 году компании «Грин Филмс», связанной с Зеленским, из российского бюджета были выделены 35 млн рублей (эквивалент 13 млн гривен) на съемки фильма «Вниз».

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