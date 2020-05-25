Общество и люди

Помогать бездомным Владимир Лебедев из Кропивницкого начал в 17 лет. Со временем он организовал молодежную команду волонтеров и при поддержке меценатов выкупил в центре города частный дом, отремонтировал его и открыл приют для людей, оказавшихся в силу различных обстоятельств на улице. Им бесплатно предоставляются кров, продукты, чистая одежда. При этом они должны устроиться на работу и откладывать деньги, чтобы через два месяца перебраться на съемную квартиру. А в дальнейшем — жить нормальной жизнью, зарабатывать себе на аренду жилья, пропитание.

«Занимаюсь волонтерской работой под псевдонимом»

— Какие жизненные истории бездомных, которым вы помогли, больше всего вас потрясли?

— Никогда не забуду случай, произошедший с двумя родными братьями, уроженцами Кропивницкого. Один из них — Артур (имя изменено. — Авт.) — много лет прожил в Киеве. Был женат, имел детей, но развелся. Он остался один, причем в собственной квартире. Приближался пенсионный возраст, в Киеве Артура уже ничто не держало, а жизнь в столице дорогая, вот он и решил продать свое жилье и купить квартиру гораздо дешевле в родном Кропивницком. Там жил его брат. Артур попросил его приехать в Киев, подстраховать во время продажи. Со слов Артура, после получения денег брат напоил его чем-то вроде клофелина. Когда бедолага проснулся, обнаружил, что у него осталось лишь несколько сотен долларов. Остальная сумма исчезла. Брат по телефону не отвечал…

Артур поселился на лавочке возле парадного, в котором находится проданная им квартира. Некоторые сердобольные соседи упрашивали ее нового владельца пускать несчастного ночевать. Но хозяин поступил иначе: на своей машине отвез бездомного в Кропивницкий и высадил возле гостиницы. Найти брата Артур не смог, поскольку тот жил на съемной квартире и после случившегося съехал. Мы помогали Артуру, но вернуть к нормальной жизни так и не смогли: он умер на остановке общественного транспорта — не пережил свалившегося на него горя.

Владимир Лебедев (слева) и члены его волонтерской группы часть своих заработков ежемесячно жертвуют на содержание дома «Милосердие» (фото со страницы Владимира Лебедева в Facebook)

Или вот совсем недавняя история. Дедушка, которому около 80 лет, практически каждый день просил милостыню возле одного из магазинов. У этого человека есть квартира, но он ее ужасно запустил после смерти жены, питался чем придется. Наша волонтерская команда привозила ему горячую еду (ведь мы помогаем не только бездомным) и искала двух его взрослых дочерей. Мы хотели попросить их, чтобы не забывали об отце. Безуспешные поиски длились целый год. И вот в начале мая звонит мне женщина с заказом перевезти человека (я зарабатываю грузовыми перевозками на своей машине и продажей лечебных карпатских трав). Ответил, что у меня не карета скорой помощи, чтобы людей транспортировать. Но все же принял заказ, ведь женщина назвала адрес нищего дедушки — вот такое вот совпадение. Приехал на место, и моя догадка подтвердилась — звонила его дочка. Они с сестрой вспомнили об отце, живущем в трехкомнатной квартире, когда состояние его здоровья резко ухудшилось. Оказалось, они проживают в домах, которые находятся в нескольких минутах ходьбы от того места, где старик просил милостыню…

— Как вы создали приют для бездомных?

— Началось с того, что я выносил мусор и увидел поблизости от баков четырех бездомных. Удивило, что это были не опустившиеся пожилые люди, а молодые ребята — девушка и трое парней. Захотелось расспросить, как они пришли к такой жизни. Стал приближаться, они насторожились, даже испугались. Ведь привыкли, что старшеклассники насмехаются над бездомными, могут ударить. А мне тогда было 17 лет. Я поздоровался, спросил, чем могу помочь. Они попросили хлеба и колбасы. Уже с 14 лет я старался не сидеть на шее у родителей, подрабатывал, и у меня было немного денег. Купил бездомным еды. Стал навещать их, приносить бутерброды, ношеную, но чистую одежду.

Возможно, решил помогать таким людям потому, что в детстве у меня самого был трудный период, когда моей бабушке приходилось взвалить на себя заботу о троих внуках. Наши родители тогда, скажем так, жили своей жизнью. Бабушка, где могла, доставала продукты — муку, крупы, высевки, отруби… На хлеб с отрубями я до сих пор не могу смотреть без содрогания. В нашей семье все наладилось благодаря тому, что на жизненном пути родителей встретились верующие одной из церквей. Я тоже стал ее прихожанином.

Так вот, однажды четверо моих знакомых бездомных чем-то сильно отравились. Я вызвал «скорую». Медики замялись, мол, что с такими пациентами делать? Пришлось заплатить 500 гривен, дать слово, что буду навещать больных, лишь бы их отвезли в клинику. Ребят положили в инфекционное отделение, там мне вручили список лекарств, которые следовало купить. Несмотря на лечение, один из бездомных умер. У второго обнаружили открытую форму туберкулеза и через месяц отправили в другую больницу. Остальных двоих выписали. И куда им идти? Снова на улицу? Я обратился за советом к своему пастырю. Он рекомендовал предложить им поселиться в реабилитационном центре. Девушка на это согласилась, а парень нет. Он не пережил на улице следующую зиму.

То, что я им помогал, не осталось не замеченным знакомыми: мне передали предложение двоих верующих предпринимателей помогать им готовить и развозить обеды для бездомных. Я согласился. Мы кормили обездоленных, бизнесмены молились за них и на этом все. Но наши подопечные нуждаются и в другой помощи. Я стал расспрашивать их, что им нужно. Люди просили медикаменты, очки, рукавицы… Чтобы удовлетворять запросы, моих возможностей было мало. Предложил друзьям помогать мне, и у нас образовалась молодежная волонтерская команда. Собирали по знакомым вещи, искали спонсоров.

Не всем моим родственникам нравилось то, что я помогаю бездомным. Поэтому для занятия волонтерской работой я взял псевдоним Лебедев. По паспорту у меня другая фамилия.

«Бездомные у нас моются, стригутся, переодеваются в чистую одежду, им предоставляются продукты, чтобы приготовить себе еду. Денег мы с них не берем»

— Через некоторое время мне пришлось возглавить проект по раздаче бесплатных обедов бездомным: один его инициатор решил переехать в США, а второй — просто отойти от этого дела, — продолжает Владимир Лебедев. — Второму бизнесмену принадлежал частный дом в центре Кропивницкого. Он предоставил моей команде готовить там для бездомных обеды. Этот человек полтора годы оплачивал все наши счета за коммунальные услуги. А потом объявил, что намерен продать дом. Чтобы его выкупить, я собрался было ехать на заработки за границу. Однако нашлись неравнодушные люди, которые собрали необходимые 30 тысяч долларов.

Мы решили создать приют для бездомных, назвали его дом «Милосердие». На ремонт, закупку мебели, обустройство ванной с душевой кабиной, приобретение бытовой техники ушло около 300 тысяч гривен. Нуждающиеся в ночлеге люди у нас моются, стригутся, переодеваются в чистую одежду, им предоставляются продукты, чтобы приготовить себе еду. Все это совершенно бесплатно. Одновременно у нас могут жить 25 человек. Но мы требуем, чтобы утром постояльцы отправлялись либо на работу, либо на ее поиски. По возможности стараемся помочь им в трудоустройстве. Вечером — добро пожаловать на ночлег. Понятно, что распитие спиртных напитков у нас категорически запрещено. У нас есть волонтеры, которые следят за порядком.

Владимир Лебедев со своей командой отремонтировал дом и открыл в нем приют для бездомных (фото с сайта https://www.localprayers.com)

— Вы даете бездомным два месяца на то, чтобы заработать себе на аренду квартиры или комнаты и зажить нормальной жизнью. Как много постояльцев приюта добились этой цели?

— Порядка 70 процентов. Важно отметить, что, если человек не укладывается в два месяца, но при этом мы видим, что он старается устроиться на работу, разрешаем ему остаться еще какой-то срок.

— Принимаете в приют детей?

— Да, конечно. Нередко матерей с детьми, ставших жертвами домашнего насилия, к нам направляет полиция. Причем новых постояльцев принимаем круглосуточно. Дом «Милосердие» имеет огражденный приусадебный участок, на нем мы обустроили детскую площадку. Так что детворе есть где играть.

Дом «Милосердие» обставлен новой современной мебелью (фото с сайта https://dostyp.com.ua)

— Как финансируется дом «Милосердие»?

— Наша волонтерская группа (верующие нескольких церквей) ежемесячно сбрасывается деньгами — в среднем по две тысячи гривен. И вносит свой трудовой вклад. Кроме того, мы просим отзывчивых людей оказывать нам посильную помощь, в том числе финансовую. Кстати, за время карантина развезли продуктовые наборы по 540 адресам людей, нуждающихся в поддержке.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что священники ПЦУ в Выдубицком монастыре во время карантина стали изготавливать антисептик, который раздают бесплатно бедным, бездомным и пенсионерам.

«ФАКТЫ» также писали о пожаре, который произошел в Харькове, в заброшенном подсобном помещении вблизи бывшего туберкулезного диспансера. При этом погибли жившие там бездомные.

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