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На границе с Россией задержали мужчину с пятью паспортами (фото)
В воскресенье, 24 мая, в Луганской области возле границы с РФ обнаружили нарушителя с несколькими паспортами. Ранее в Украине продлили сроки строительства стены на границе с Россией.
Как сообщает Госпогранслужба, пограничный наряд проверил документы у мужчины возле поселка Меловое. При этом у него оказалось сразу три паспорта, которые на разные имена выданы одному и тому же лицу: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина России. После этого мужчина предъявил еще два загранпаспорта гражданина Украины, выданные на различные установочные данные.
При проверке паспортных документов установлено, что все они настоящие и выдавались после смен имени и фамилии.
За нарушение правил пограничного режима правоохранители привлекли мужчину к административной ответственности. Сейчас его делом занимаются сотрудники Национальной полиции.
Ранее сообщалось, что на границе с ЕС возобновляется работа пунктов пропуска.76
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».