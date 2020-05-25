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Происшествия

На границе с Россией задержали мужчину с пятью паспортами (фото)

12:34 25 мая 2020
Граница в Меловом
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 24 мая, в Луганской области возле границы с РФ обнаружили нарушителя с несколькими паспортами. Ранее в Украине продлили сроки строительства стены на границе с Россией.

Как сообщает Госпогранслужба, пограничный наряд проверил документы у мужчины возле поселка Меловое. При этом у него оказалось сразу три паспорта, которые на разные имена выданы одному и тому же лицу: внутренний паспорт гражданина Украины и два загранпаспорта гражданина России. После этого мужчина предъявил еще два загранпаспорта гражданина Украины, выданные на различные установочные данные.

При проверке паспортных документов установлено, что все они настоящие и выдавались после смен имени и фамилии.

За нарушение правил пограничного режима правоохранители привлекли мужчину к административной ответственности. Сейчас его делом занимаются сотрудники Национальной полиции.

Ранее сообщалось, что на границе с ЕС возобновляется работа пунктов пропуска.

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