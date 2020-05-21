Сроки строительства стены на границе с Россией продлят из-за нехватки средств

Украина

Процесс возведения на границе с Россией заградительных сооружений («План мероприятий проекта «Стена»), работа над которым возобновилась в прошлом году, затянется по времени как минимум до 2025 года.

Об этом говорится в проекте распоряжения КМУ, который Государственная пограничная служба направила заинтересованным центральным органам исполнительной власти, пишет ЕП.

Необходимость продления сроков выполнения Плана мероприятий по инженерно-техническому обустройству российско-украинской границы пограничники объясняют сокращением финансирования, а также ростом стоимости строительных материалов, работ и услуг.

Согласно предоставленной Госпогранслужбой информации, в течение 2015−2019 годов на участке российско-украинской границы было предусмотрено устройство 634 км инженерных заграждений, а также прокладка 341 км рокадных дорог, из которых в указанный период обустроено 546 км инженерных заграждений и 316 км рокадных дорог. То есть указанные работы проекта «Стена» были выполнены на 86% и на 93% соответственно.

Напомним, что в 2014 году Арсений Яценюк анонсировал начало возведения физической границы между Украиной и Российской Федерацией. Строительство должно было завершиться в 2018 году, однако сроки продлили до 2021 года. Сейчас планируется перенос реализации проекта «Стена» еще на 4 года, то есть к 2025 году.

Общая ожидаемая стоимость проекта «Стена» составляет 4,1 млрд грн. Из них в период 2015—2019 годов уже было потрачено 1,7 млрд грн. Согласно показателям бюджетной программы «Мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы», по которой осуществляются расходы на «Стену», на строительство российско-украинской границы в 2020 году предусмотрено еще 400 млн грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что наряду возобновлением работы 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой Украина оставила закрытыми пункты пропуска на границе с Россией и Беларусью — в связи с эпидемиологической ситуацией.

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