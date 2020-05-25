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Стиль жизни

Пахлава – вкус восточной сказки: легкий рецепт (фото)

7:31 26 мая 2020
Пахлава
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Пахлава — восточная сладость, которую любят и взрослые, и дети. Приготовить ее можно и дома. Процесс не столь сложный. А удовольствие от домашней пахлавы ни с чем не сравнимо. Заварите вкусный чай, откусите кусочек лакомства и мысленно перенеситесь в восточную сказку.

О том, как приготовить пахлаву, «ФАКТАМ» рассказала кондитер из Чернигова Елена Зиберт, которая ранее поделилась рецептом маршмеллоу — любимого лакомства детей.

— Пахлава в разных странах имеет свои особенности, но всегда вкусная и ароматная, — говорит Елена Зиберт. — А готовится из самых доступных продуктов. Да, это калорийное блюдо — 360 калорий на 100 граммов, но ведь можно готовить ее только раз или два в году — и при этом насладиться вдоволь.

— Поделитесь рецептом?

— С удовольствием!

Пахлава

Ингредиенты:

  • ½ яйца (перемешать белок с желтком);
  • 60 г растопленного маргарина;
  • 110 г холодной воды;
  • 300 г муки;
  • щепотка соли.

Приготовление:

Замесить тесто. Оно получается мягкое, не липнет к рукам. Завернуть в пленку, на пару часов поместить в холодильник, можно на ночь. Затем тонко раскатать, припыляя мукой. Получится очень большой овал (около 70 см длиной). Оставить на столе на пару часов, чтобы тесто подсохло и слои не приклеились друг к другу.

Через два часа можно работать с тестом. Завернуть его в длинный рулет: вначале загнуть примерно 4 см, а потом закручивать. Чуть не доходя до конца, тесто промазать кисточкой с водой и закончить заворачивать. Нарезать на полоски шириной примерно 1,5−2 см, обязательно под наклоном. Перевернуть каждый отрезанный кусочек разрезом вверх. Жарить в кипящем растительном масле.

Сироп:

  • 250 г сахара;
  • 70 г воды;
  • 2 ст л. меда;
  • сок четверти лимона.

Сварить сахарный сироп, пока он не начнет медленно стекать с ложки каплями, добавить мед и сок лимона, подождать, пока закипит. Пахлаву обмакивать в слабо кипящий сироп и вынимать.

Пахлавы получается от 25 до 30 штук.

Можно посыпать измельченными обжаренными орехами — например, грецкими.

Вкуснее всего пахлава, которую только что сделали

— Можно ли заменить маргарин сливочным маслом?

— Нет, так как во фритюре сливочное масло будет быстрее пригорать.

— Как подавать пахлаву?

— Пахлаву часто предлагают с чаем или кофе, считается, что эти напитки должны быть без сахара.

— Как и сколько хранить?

— Хранить пахлаву можно до недели и даже при комнатной температуре, но в упаковке, защищающий от влажности, чтобы она осталась хрустящей. Конечно, вкуснее всего пахлава свежая, сделанная в тот же день. Есть пахлаву советуют, перевернув ее, как это делал с бутербродом Кот Матроскин из мультфильма о Простоквашино. Внизу она больше пропитана сиропом, и считается, что так можно лучше прочувствовать всю гамму вкуса.

— Как вы думаете, какие тренды в кондитерском искусстве будут после пандемии? Обретут ли восточные сладости особую популярность как воспоминание о популярных поездках в Турцию и Египет?

— Я надеюсь, что скоро все образуется, и люди снова начнут путешествовать. Но те, кто любят экзотические блюда, будут готовить их и дома.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Над очередным пряничным домиком. У меня уже около ста чертежей разных зданий. Каждый домик продуман до мелочей. Есть сказочные постройки, а есть очень реалистичные. К примеру, дома, словно из панорамы зимнего Стокгольма. Если люди говорят, что хотели бы в таком доме жить — это значит, он получился. Моя новая работа — Happy House, Дом счастья. Он очень основательный — для большой семьи. Чтобы было интереснее, кроме крыши я сделала еще и навесы. Черепица — из маленьких пряничков. Окна мармеладные. Кадка сделана из трех пряников, сверху — сахарные розы. Балкон — из сахарной глазури. Балки не только для красоты, но и выступают в качестве поддерживающей конструкции.

В Доме счастья окна сделаны из мармелада, а балкон - из сахарной глазури

— Многие на карантине начали осваивать фуд-съемку. Дайте советы, как сделать красивое фото.

— Самые главные правила таковы. Предмет съемки должен вкусно выглядеть. Если блюдо не аппетитно, фотография тоже будет «невкусной». Из кадра нужно убрать все лишнее. Однажды я видела фотографию торта на фоне посуды с кремом, использованных форм для выпечки… Это не выглядело красиво, хотя сам торт был безупречным. Используйте для съемки красивый фон. С едой хорошо сочетаются белый, серый, коричневый, черный цвета. Избегайте синего.

— Почему же?

— Наш мозг не воспринимает синий как цвет, ассоциирующийся с едой. Только профессиональные фотографы могут его «приручить», да и то такое встречается крайне редко.

— Какую посуду лучше использовать?

— Избегайте той, что с рисунками, особенно яркими. Они отвлекают внимание от предмета съемки.

— Каким должно быть оптимальное освещение?

— Если вы только учитесь снимать, начните с дневного источника света. Расположите объект съемки так, чтобы свет был сбоку, а с другой стороны расположите отражатель. Это может быть, например, белый картон, а лучше — лист пенопласта. Свет не должен быть прямым. Но и в сумерках снимать плохо. И главный лайфхак такой: подумайте, что вы снимаете. Еду? Значит, она должна быть главной. С осторожностью используйте цветы. Если они будут в кадре рядом с тортом, акцент сместится на них. Цветы лучше использовать полевые или цвет вишни, яблони. Эффектно смотрятся белые цветы. Но, например, черничный торт идеально дополнить сиренью.

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Фото из альбома Елены Зиберт

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