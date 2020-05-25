- 08:48 Тренер известного бойца ММА арестован по подозрению в организации убийства
- 08:42 75 ударов разными ножами: в полиции раскрыли страшные детали убийства 13-летней девочки под Харьковом
- 08:20 Новый всплеск COVID-19 может произойти в любой момент: ВОЗ выступила с предупреждением
- 08:01 Многие компании рассмотрят возможность работать без офиса, – digital-эксперт Николай Рогинец
- 07:53 Студенты могут вернуться в вузы уже 1 июня: названы условия проведения сессий
- 07:51 Родители по ошибке похоронили ребенка заживо
- 07:33 Известный китайский вирусолог предупредила, что коронавирус – это лишь «верхушка айсберга»
- 07:32 В России разбился военный вертолет, есть жертвы: фото с места ЧП
- 07:31 Пахлава – вкус восточной сказки: легкий рецепт
- 06:59 Дожди и грозы продолжатся: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
- 06:48 Любовь на фоне карантина: Пэрис Хилтон заметили с новым бойфрендом
- 06:22 В Минздраве назвали два обстоятельства, при которых Украине удастся избежать второй волны COVID-19
Пахлава – вкус восточной сказки: легкий рецепт (фото)
Пахлава — восточная сладость, которую любят и взрослые, и дети. Приготовить ее можно и дома. Процесс не столь сложный. А удовольствие от домашней пахлавы ни с чем не сравнимо. Заварите вкусный чай, откусите кусочек лакомства и мысленно перенеситесь в восточную сказку.
О том, как приготовить пахлаву, «ФАКТАМ» рассказала кондитер из Чернигова Елена Зиберт, которая ранее поделилась рецептом маршмеллоу — любимого лакомства детей.
— Пахлава в разных странах имеет свои особенности, но всегда вкусная и ароматная, — говорит Елена Зиберт. — А готовится из самых доступных продуктов. Да, это калорийное блюдо — 360 калорий на 100 граммов, но ведь можно готовить ее только раз или два в году — и при этом насладиться вдоволь.
— Поделитесь рецептом?
— С удовольствием!
Пахлава
Ингредиенты:
- ½ яйца (перемешать белок с желтком);
- 60 г растопленного маргарина;
- 110 г холодной воды;
- 300 г муки;
- щепотка соли.
Приготовление:
Замесить тесто. Оно получается мягкое, не липнет к рукам. Завернуть в пленку, на пару часов поместить в холодильник, можно на ночь. Затем тонко раскатать, припыляя мукой. Получится очень большой овал (около 70 см длиной). Оставить на столе на пару часов, чтобы тесто подсохло и слои не приклеились друг к другу.
Через два часа можно работать с тестом. Завернуть его в длинный рулет: вначале загнуть примерно 4 см, а потом закручивать. Чуть не доходя до конца, тесто промазать кисточкой с водой и закончить заворачивать. Нарезать на полоски шириной примерно 1,5−2 см, обязательно под наклоном. Перевернуть каждый отрезанный кусочек разрезом вверх. Жарить в кипящем растительном масле.
Сироп:
- 250 г сахара;
- 70 г воды;
- 2 ст л. меда;
- сок четверти лимона.
Сварить сахарный сироп, пока он не начнет медленно стекать с ложки каплями, добавить мед и сок лимона, подождать, пока закипит. Пахлаву обмакивать в слабо кипящий сироп и вынимать.
Пахлавы получается от 25 до 30 штук.
Можно посыпать измельченными обжаренными орехами — например, грецкими.
— Можно ли заменить маргарин сливочным маслом?
— Нет, так как во фритюре сливочное масло будет быстрее пригорать.
— Как подавать пахлаву?
— Пахлаву часто предлагают с чаем или кофе, считается, что эти напитки должны быть без сахара.
— Как и сколько хранить?
— Хранить пахлаву можно до недели и даже при комнатной температуре, но в упаковке, защищающий от влажности, чтобы она осталась хрустящей. Конечно, вкуснее всего пахлава свежая, сделанная в тот же день. Есть пахлаву советуют, перевернув ее, как это делал с бутербродом Кот Матроскин из мультфильма о Простоквашино. Внизу она больше пропитана сиропом, и считается, что так можно лучше прочувствовать всю гамму вкуса.
— Как вы думаете, какие тренды в кондитерском искусстве будут после пандемии? Обретут ли восточные сладости особую популярность как воспоминание о популярных поездках в Турцию и Египет?
— Я надеюсь, что скоро все образуется, и люди снова начнут путешествовать. Но те, кто любят экзотические блюда, будут готовить их и дома.
— Над чем вы сейчас работаете?
— Над очередным пряничным домиком. У меня уже около ста чертежей разных зданий. Каждый домик продуман до мелочей. Есть сказочные постройки, а есть очень реалистичные. К примеру, дома, словно из панорамы зимнего Стокгольма. Если люди говорят, что хотели бы в таком доме жить — это значит, он получился. Моя новая работа — Happy House, Дом счастья. Он очень основательный — для большой семьи. Чтобы было интереснее, кроме крыши я сделала еще и навесы. Черепица — из маленьких пряничков. Окна мармеладные. Кадка сделана из трех пряников, сверху — сахарные розы. Балкон — из сахарной глазури. Балки не только для красоты, но и выступают в качестве поддерживающей конструкции.
— Многие на карантине начали осваивать фуд-съемку. Дайте советы, как сделать красивое фото.
— Самые главные правила таковы. Предмет съемки должен вкусно выглядеть. Если блюдо не аппетитно, фотография тоже будет «невкусной». Из кадра нужно убрать все лишнее. Однажды я видела фотографию торта на фоне посуды с кремом, использованных форм для выпечки… Это не выглядело красиво, хотя сам торт был безупречным. Используйте для съемки красивый фон. С едой хорошо сочетаются белый, серый, коричневый, черный цвета. Избегайте синего.
— Почему же?
— Наш мозг не воспринимает синий как цвет, ассоциирующийся с едой. Только профессиональные фотографы могут его «приручить», да и то такое встречается крайне редко.
— Какую посуду лучше использовать?
— Избегайте той, что с рисунками, особенно яркими. Они отвлекают внимание от предмета съемки.
— Каким должно быть оптимальное освещение?
— Если вы только учитесь снимать, начните с дневного источника света. Расположите объект съемки так, чтобы свет был сбоку, а с другой стороны расположите отражатель. Это может быть, например, белый картон, а лучше — лист пенопласта. Свет не должен быть прямым. Но и в сумерках снимать плохо. И главный лайфхак такой: подумайте, что вы снимаете. Еду? Значит, она должна быть главной. С осторожностью используйте цветы. Если они будут в кадре рядом с тортом, акцент сместится на них. Цветы лучше использовать полевые или цвет вишни, яблони. Эффектно смотрятся белые цветы. Но, например, черничный торт идеально дополнить сиренью.
Читайте также: Ароматный хлеб с хрустящей корочкой: легкий рецепт (фото)
Фото из альбома Елены Зиберт208
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
75 ударов разными ножами: в полиции раскрыли страшные детали убийства 13-летней девочки под Харьковом
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...