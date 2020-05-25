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Пришлось зашивать раны на голове: сын пациентки зверски избил врача «скорой» в Херсоне
В Херсоне пьяный парень напал на фельдшера скорой помощи и сильно избил его — раны на голове пришлось зашивать, у медика диагностировали черепно-мозговую травму. Ранее в Северодонецке мужчина напал на фельдшера, которая пыталась оказать ему экстренную помощь в автомобиле медиков.
Как сообщает издание «Новий день», на фельдшера «скорой» напал сын женщины, к которой вызвали медиков из-за болей в груди.
«24 мая в 19 часов 36 минут в службу „103“ поступил вызов с улицы Порт-Элеватор — пожилая женщина жаловалась на боль в груди. Однако прибыть немедленно бригада не могла, потому что в этот момент именно обслуживала другой неотложный вызов на противоположном конце города. Пенсионерка получила телефонную консультацию, ей сказали, какой препарат можно принять. „Скорая“ приехала к ней в 20 часов 17 минут. И тут здесь пьяный сын набросился на 25-летнего фельдшера», — рассказала заместитель главного врача областного территориального Центра экстренной медицинской помощи Инесса Чамлай.
По ее словам, напавший «назначил» медика виноватым «во всем» и несколько раз ударил его кулаком в лицо и по голове: «У нашего сотрудника диагностировали черепно-мозговую травму. Теперь коллега находится на больничном». Сообщается, что пострадавший написал заявление в полицию.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве двое хулиганов напали на водителя скорой помощи возле жилого дома в Днепровском районе. Водитель остался ждать в автомобиле бригаду врачей, которая поднялась к больному.400
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Били дубинкой, стреляли над головой: в ГБР раскрыли подробности жуткого происшествия в полиции Кагарлыка (фото)
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