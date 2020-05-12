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В Киеве зверски избили и ограбили медиков: нападавших удалось задержать
На выходных в столице произошли два нападения на сотрудников медучреждений. Ранее в Северодонецке пациент избил фельдшера прямо в карете скорой помощи.
Как сообщает «Украинская правда», правоохранители задержали злоумышленников.
Уже арестованы трое мужчин, 9 мая напавших на офис столичного медцентра и ограбивших его сотрудников. Они, угрожая персоналу, забрали у двух сотрудниц личные средства и мобильные телефоны, а также похитили официальные штампы и печати медцентра. Нападавших задержали в тот же день.
Двое хулиганов в ночь на 11 мая напали на водителя «скорой помощи» возле жилого дома в Днепровском районе. Водитель остался ждать в автомобиле бригаду врачей, которая поднялась к больному. В это время двое нетрезвых парней стали беспричинно провоцировать конфликт с водителем, разбили зеркало заднего вида и повредили «крыло» машины. А когда водитель вышел из автомобиля, его несколько раз ударили по голове.
Хулиганов задержала вызванная на место происшествия полиция. Ими оказались местные жители.
Ранее в Харькове пьяный мужчина напал на бригаду «скорой».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»501
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