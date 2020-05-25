Меган Маркл обвиняет королевскую семью в заговоре против нее

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После сообщений о том, что решение покинуть королевскую семью принял принц Гарри, а не его супруга, стало известно, что Меган Маркл была уверена в том, что королевская семья и придворные организовали заговор против нее. Об этом на условиях анонимности рассказала авторитетному изданию The Sunday Times одна из подруг герцогини Сассекской. Причем, заговор против Меган начал плестись еще до ее свадьбы, и даже до помолвки с Гарри — после того, как она поселилась у него в Кенсингтонском дворце. А когда пара переехала в виндзорский Фрогмор-коттедж, Меган начала опасаться, что ее репутацию стараются испортить из-за ее чересчур решительного «американского стиля управления». Поэтому Меган практически изолировалась от всех после переезда в Виндзор.

«Думаю, она ощущала себя аутсадейром с самого начала. Это не была та жизнь, к которой она привыкла, и она захотела уйти», — рассказала подруга Меган.

Маркл чувствовала себя одинокой, скучала по своей матери и друзьям из Лос-Анджелеса. По словам подруги, движущей силой, которая управляла решением Меган и Гарри покинуть королевскую семью и переехать в Америку, было стремление к финансовой независимости. Меган всегда работала и чувствовала себя нереализованной без возможности зарабатывать. Поэтому финансовая свобода — одна из главных причин, по которой они приняли решение уехать в США.

Между тем королевский биограф Том Куинн считает, что принц Гарри не сможет полностью приспособиться к жизни в Лос-Анджелесе и будет ощущать себя «потерянной душой». В отличие от Меган, у него нет друзей в США. И он никогда не зарабатывал себе на жизнь.

«Гарри в Америке будет гораздо хуже, чем Меган в Англии», — заявил Куинн. Потому что, как считает он, Гарри не столь жесткий и крутой, как его жена. К тому же, папарацци в Америке еще более настырны, чем в Великобритании. И Гарри не понравится, когда «в лицо ему будут совать камеру со словами: «Как проходит ваш день?». Изначально сообщалось, что желание Меган и Гарри покинуть Великобританию было вызвано стремлением спрятаться от прессы.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Гарри признавался друзьям, что до сих пор не может поверить в то, как сильно изменилась его жизнь.

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