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Выстрелила в живот: в сеть попало видео инцидента с прокурором в Кривом Роге
В сеть выложили видео из Кривого Рога, где недавно девушка из травматического пистолета расстреляла сотрудника прокуратуры Алексея Пипку.
Как сообщает издание «Новости Днепра», стрелявшая — из коллектива прокуратуры.
Во время вечеринки по поводу дня рождения одного из сотрудников, между пострадавшим и стрелявшей возник конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что спорщики вышли на улицу, где ссора продолжилась. Девушка выпустила в своего оппонента всю обойму — прокурор получил ранение в область живота. Его прооперировали.
Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пострадавший прокурор заявлял, что его травма не была связана с профессиональной деятельностью, просил не арестовывать стрелявшую в него девушку. Суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.318
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