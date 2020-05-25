Происшествия

Выстрелила в живот: в сеть попало видео инцидента с прокурором в Кривом Роге

В сеть выложили видео из Кривого Рога, где недавно девушка из травматического пистолета расстреляла сотрудника прокуратуры Алексея Пипку.

Как сообщает издание «Новости Днепра», стрелявшая — из коллектива прокуратуры.

Во время вечеринки по поводу дня рождения одного из сотрудников, между пострадавшим и стрелявшей возник конфликт. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что спорщики вышли на улицу, где ссора продолжилась. Девушка выпустила в своего оппонента всю обойму — прокурор получил ранение в область живота. Его прооперировали.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пострадавший прокурор заявлял, что его травма не была связана с профессиональной деятельностью, просил не арестовывать стрелявшую в него девушку. Суд избрал ей меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

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