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Шоу-бизнес

Звезда "Дизель Шоу" удивила кардинальной сменой имиджа (фото)

14:58 25 мая 2020
Яна Глущенко из «Дизель Шоу»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Звезда юмористического проекта «Дизель Шоу» Яна Глущенко, которая ранее поделилась своим карантинным меню, удивила кардинальной сменой имиджа. Актриса отрезала свои длинные волосы и сделала модную стрижку. К удивлению поклонников на новых фото в Instagram Яна предстала с актуальным сейчас каре.

«В общем, решила я как-то поменяться. Ну, знаете, лето, новые эмоции, хочется чего-то такого. Завтра иду к своему любимому мастеру!» — заинтриговала Яна накануне и поинтересовалась у подписчиков, какую прическу ей сделать: челку, классическое каре, длинное каре или отращивать волосы?

Мнения поклонников разделились. А позже Яна удивила результатом, опубликовав фото и видео с новой прической.

«Надеюсь, меня не уволят! Алексей Владимирович, если что, у меня есть трессы», — шутила Яна, обращаясь к продюсеру. Цвет волос она менять не стала, предпочитает оставаться натуральной — светло-русой.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что балерина Екатерина Кухар на карантине также удивила сменой имиджа. Она отрезала и перекрасила волосы. Из знойной брюнетки она превратилась в шатенку.

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