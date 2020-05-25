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Звезда "Дизель Шоу" удивила кардинальной сменой имиджа (фото)
Звезда юмористического проекта «Дизель Шоу» Яна Глущенко, которая ранее поделилась своим карантинным меню, удивила кардинальной сменой имиджа. Актриса отрезала свои длинные волосы и сделала модную стрижку. К удивлению поклонников на новых фото в Instagram Яна предстала с актуальным сейчас каре.
«В общем, решила я как-то поменяться. Ну, знаете, лето, новые эмоции, хочется чего-то такого. Завтра иду к своему любимому мастеру!» — заинтриговала Яна накануне и поинтересовалась у подписчиков, какую прическу ей сделать: челку, классическое каре, длинное каре или отращивать волосы?
Мнения поклонников разделились. А позже Яна удивила результатом, опубликовав фото и видео с новой прической.
«Надеюсь, меня не уволят! Алексей Владимирович, если что, у меня есть трессы», — шутила Яна, обращаясь к продюсеру. Цвет волос она менять не стала, предпочитает оставаться натуральной — светло-русой.
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