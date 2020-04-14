Екатерина Кухар кардинально изменила имидж (фото)

Шоу-бизнес

Звездная балерина Екатерина Кухар на карантине, который проводит с мужем и детьми, решила поэкспериментировать со своим образом и осветлить цвет волос. На 33-й день карантина она кардинально изменила имидж, из жгучей брюнетки перекрасилась в шатенку с оттенком «коньячный блонд».

«Мало кто знает, но еще в училище у меня были роскошные длинные волосы цвета золотой пшеницы. Сейчас, мне кажется, во время карантина, когда маникюра и педикюра уже давно не было, самое время натуральной красоты, захотелось вернуться к своему естественному цвету волос. Мужу нравится, хотя сделать это было очень сложно, обычно из брюнетки в такой цвет, как у меня сейчас, выходят около полугода, а мне понадобилось всего 4 покраски за один день», — рассказала Кухар.

На перевоплощение у балерины ушло около 15 часов. Эксперимент длился до 4 утра. Мастером по покраске волос выступил муж Екатерины Александр Стоянов. Под руководством стилиста в Skype он поэтапно осваивал новую профессию. Екатерине результат понравился. Так что теперь может экономить на парикмахере.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Екатерина Кухар рассказала, как не убить мужа на карантине.

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