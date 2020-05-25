Избивал 2-месячного младенца: под Херсоном отправили в тюрьму отца-садиста

Происшествия

В Херсонскую областную детскую больницу из села Подо-Калиновка Олешковского района был доставлен двухмесячный младенец в тяжелом состоянии. Как оказалось, накануне отец… уронил его на пол. На теле мальчика врачи обнаружили многочисленные ссадины и кровоподтеки. О случившемся сообщили в полицию. (Напомним, недавно в Херсонской области спасали 2-месячного мальчика, которого привезли в больницу с гематомой на голове и сильным переохлаждением).

При дальнейшем разбирательстве оказалось, что 24-летний горе-отец регулярно избивал ребенка, а в последнем случае, «будучи в плохом настроении», ложкой травмировал младенцу ротовую полость. После чего уронил на пол. На следующий день у мальчика поднялась температура. И только тогда родители вызвали врача на дом. Ребенка спасли в больнице. Однако обоих родителей лишили родительских прав. Мальчика взяла под свою опеку бабушка.

Как сообщили «ФАКТАМ» по прокуратуре Херсонской области, Цюрупинский районный суд вынес обвинительный приговор по ст. 126 УК Украины («Умышленное нанесение ударов, побои, носящие характер истязания), и приговорил горе-отца к двум годам лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали жуткую историю, которая произошла в Днепропетровской области. Там отчим на глазах у матери регулярно избивал двухлетнего мальчика, и ребенок не вынес побоев.

А на Херсонщине у родителей-пьяниц отобрали дочерей трех и пяти лет. Соцрабник увидел детей, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

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