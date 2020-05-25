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Минсоцполитики определило категории работников, которым положена 100-процентная доплата

16:31 25 мая 2020
Гривни
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как правительство решило выплачивать 300-процентные надбавки медикам, работающим с больными COVID-19, Минсоцполитики утвердил перечень социальных работников, которые оказывают услуги на дому и могут рассчитывать на 100-процентную доплату на период действия карантина и в течение месяца после его отмены.

Как сообщают в Минсоцполитики, доплату в размере до 100 процентов заработной платы смогут получить:

  • Педагог социальный / специалист по социальной работе.
  • Специалист по социальной помощи на дому.
  • Социальный сотрудник.
  • Социальный работник.
  • Специалист по физической реабилитации.
  • Практический психолог / психолог.

«Персональный перечень работников, которым устанавливается соответствующая доплата определяется руководителем учреждения, учреждения сферы социальной защиты. Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Харькове на бессрочную протестную акцию вышли работники службы экстренной медпомощи, которым не выплачивают обещанные правительством 300-процентные надбавки медикам и у которых есть проблемы со средствами индивидуальной защиты.

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