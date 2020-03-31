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- 17:22 Зарплату врачам повысят с 1 апреля, — Шмыгаль
Зарплату врачам повысят с 1 апреля, — Шмыгаль
В Украине уже с 1 апреля увеличится оплата труда медиков. Это пообещал премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента по поводу предотвращения распространения в стране коронавирусной болезни COVID-19.
Ранее премьер отчитался о том, что уже готов пересмотренный проект госбюджета, где заложена дополнительная поддержка медиков в условиях пандемии. На повышенные выплаты медработникам, закупку лекарств и ряд других шагов по борьбе с инфекцией заложены 97,1 млрд гривен. Окончательное принятие правок планируется на следующей неделе.
Тем временем в Киеве также решили доплачивать медикам, непосредственно занимающимся больными с COVID-19. На доплаты столичным медработникам вторичного звена (больницы) выделено в целом 894 млн гривен. Врачам инфекционных отделений будут доплачивать по 5−10 тысяч гривен, а первые надбавки будут начислены уже в апреле.
Напомним, «ФАКТЫ» отслеживают ситуацию с распространением коронавируса по регионам, и пока печальное лидерство сохраняет Киев. Здесь зафиксированы 107 случаев заражения, то есть каждый пятый из общего числа по Украине.
В Киеве для больных с коронавирусной инфекцией выделены отделения в шести больницах и в роддоме.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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