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Медики в Харькове объявили бессрочную забастовку: детали скандала (фото)
В понедельник, 18 мая, в Харькове на бессрочную протестную акцию вышли работники экстренной медицины, которым не выплачивают обещанные правительством 300-процентные надбавки медикам и у которых есть проблемы со средствами индивидуальной защиты.
По информации харьковского волонтера Натальи Поповой, в понедельник на акцию вышли медики, у которых был выходной день, а «скорые» вышли на маршруты «минута в минуту». В социальных сетях она опубликовала пост о подготовке медиками открытого письма в адрес руководства Харьковкой ОГА.
Тем временем издание NewsRoom сообщает, что пикетчики заявляли о регулярной угрозе заражения медиков коронавирусной инфекцией. Так, в частности, выданные спецкостюмы им рекомендуют использовать «лишь в крайнем случае». Также митингующие жаловались на низкие зарплаты и на то, что 300-процентные надбавки достались не всем.
Издание также сообщает, что руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта уверял, что надбавки были выплачены 224 сотрудникам в срок. «Мы пообщались с коллективом и выяснилось, что большинство подписей там подделано или сделаны из неосторожности. Это другое дело, мы это не трогаем. Но когда мы послушали людей выяснилось, что у всех свое мнение. Кто-то считает, что эту сумму должны были разделить на всех поровну. Другие предлагают, чтобы платили тем, кто выезжал на подозрение на COVID-19, не важно, подтвердился он или нет», — заявил Забашта и добавил, что у его подчиненных «достаточное количество средств защиты».
А председатель Харьковской ОГА Алесей Кучер на брифинге заявил, что «денежные средства выделены, и все медики, которые были задействованы в борьбе с COVID, получат эти доплаты». По его словам, в службе скорой помощи работает около 2400 сотрудников, однако нормативная база позволяет выплачивать надбавку только тем медработникам, которые непосредственно контактировали с больными с коронавирусной инфекцией.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с похожими требованиями на акции протеста выходили медики Ивано-Франковска и персонал больницы номер 8 в Киеве.38
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