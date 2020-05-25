Происшествия

В полиции назревает новый скандал. В Кагарлыкском районе (Киевская область) сотрудники департамента внутренней безопасности задержали двух полицейских, которых заподозрили в избиении и изнасиловании 24-летней женщины, «ФАКТАМ» удалось выяснить некоторые детали этого резонансного преступления.

По информации источника в правоохранительных органах нам стало известно, что женщина, которую изнасиловали в отделении полиции, не была подозреваемой в каком-либо деле.

— Это 24-летняя местная жительница, — рассказал «ФАКТАМ» источник в полиции. — Она проходила по делу просто как свидетель. Ее вызвали на допрос именно как свидетеля, так как в уголовном производстве, которое на тот момент расследовалось — несколько знакомых женщины фигурировали как подозреваемые в кражах личного имущества. К потерпевшей полицейские приехали вечером 24 мая. Надо сказать, что эта женщина, скажем так, из социально незащищенной семьи. Несколько раз ранее она привлекалась как подозреваемая в деле о кражах.

По нашей информации, полицейские начали употреблять спиртное прямо в кабинете и в присутствии свидетельницы. Потом они начали ее бить, надели на нее противогаз, стреляли над головой из пистолета. Чего хотели добиться? Наверное, чтобы свидетельница взяла на себя чужие кражи.

— Факт изнасилования действительно был?

— Да, это так. Причем женщину изнасиловали по очереди несколько раз. Ей потом даже угрожали, что закопают в лесу. Еще одна резонансная деталь. В соседнем кабинете в это же время допрашивали мужчину. Он услышал женские крики в другой комнате, заволновался, и полицейские, чтобы заставить его молчать, никому не рассказывать о том, что он слышал (именно только слышал, видеть не мог), начали его тоже избивать. У мужчины перелом носа и ребер. Он утверждает, что его также угрожали изнасиловать и насильно вливали в рот водку. Кстати, насильно водкой поили и потерпевшую женщину.

— Кто подал заявление? Сама потерпевшая?

— Нет. Женщина утром обратилась в больницу. Врачам, на вопрос о том, что с ней случилось, ответила, что ее избили и изнасиловали в полиции. Главврач Кагарлыкской городской больницы вызвал представителей Департамента внутренней безопасности.

— Что известно о личности арестованных полицейских?

— Первый — начальник сектора криминальной полиции. Женат, у него двое детей. Звание — капитан. Он участник АТО. Его, кстати, отмечали не один раз за примерную службу. Раньше он был начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя. Второму — 29 лет, он опер. Тоже женат, но детей нет. Пока в ГБР собирают об арестованных больше информации.

Начальник полиции Киевщины Андрей Небитов в своем посте в Facebook написал, что один из арестованных полицейских уже имел дисциплинарное правонарушение и его вскоре должны были уволить из органов.

Вполне возможно, что в деле об изнасиловании в полиции 24-летней женщины могут появиться и новые подозреваемые. Об этом «ФАКТАМ» сказал пресс-офицер ГБР Максим Белоусенко.

— Государственное бюро расследований проверяет информацию о том, что к делу об избиении и изнасиловании могли быть причастны и другие сотрудники райотдела, — сказал Белоусенко.

Ранее глава Нацполиции Игорь Клименко уволил полицейских, которые подозреваются в этом преступлении, отстранил от исполнения обязанностей руководство отдела и принял решение о расформировании подразделения и переаттестации всего личного состава Кагарлыкского отдела полиции.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, как полицейские пытали людей в Ужгороде. Подозреваемых били настолько сильно, что за полгода из окна «комнаты страха» на четвертом этаже здания, спасаясь от побоев, выпрыгнули трое мужчин.

32

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter