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Пункты пропуска на Донбассе переходят на летний график работы, но карантинные требования остаются
С понедельника, 1 июня, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе перейдут на летний график работы: с 6.00 до 20.00. Но все ограничения продолжат действовать в течение карантина, который продлили до 22 июня.
Госпогранслужба сообщает, что пересечь линию разграничения можно только по отдельному решению командующего Объединенных сил — для этого должны быть чрезвычайные обстоятельства гуманитарного характера. Однако и при наличии разрешения российские наемники без пояснения причин не пропускают граждан. Последний такой случай произошел на КПВВ «Станица Луганская» 25 мая.
Поэтому гражданам необходимо учесть информацию об изменении режима работы КПВВ, карантинных ограничениях и действиях российских вооруженных формирований.
Ранее сообщалось о ситуации на КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом.4
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Насильников могло быть больше: новые подробности дела об изнасиловании женщины полицейскими на Киевщине
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