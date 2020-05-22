Украина

КПВВ на админгранице с Крымом будут закрыты еще месяц, — Госпогранслужба

Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом, закрытые с 17 марта, будут работать в таком ограниченном режиме до конца карантина, то есть до 22 июня. Решение касается всех трех пунктов въезда-выезда — КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». С таким разъяснением выступил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», останется в силе норма о том, что через КПВВ на оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там. Соответственно на материковую Украину впустят наших сограждан, зарегистрированных не в Крыму. Также могут быть приняты единичные решения о пропуске граждан в рамках неких гуманитарных миссий.

По данным Госпогранслужбы, за первые две недели мая 209 граждан пересекли админграницу и выехали в оккупированный Крым. При этом 601 человек проследовал в обратном направлении, на материковую часть Украины.

Напомним, правозащитники опасаются, что в Крыму ситуация с коронавирусом может оказаться намного плачевнее, чем пытается показать оккупационная администрация. Есть сведения, что случаи заражения замалчивают и скрывают.

Фото dpsuKherson/Facebook

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