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КПВВ на админгранице с Крымом будут закрыты еще месяц, — Госпогранслужба
Пункты пропуска на админгранице с оккупированным Крымом, закрытые с 17 марта, будут работать в таком ограниченном режиме до конца карантина, то есть до 22 июня. Решение касается всех трех пунктов въезда-выезда — КПВВ «Каланчак», «Чаплинка» и «Чонгар». С таким разъяснением выступил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», останется в силе норма о том, что через КПВВ на оккупированную территорию могут попасть люди, зарегистрированные там. Соответственно на материковую Украину впустят наших сограждан, зарегистрированных не в Крыму. Также могут быть приняты единичные решения о пропуске граждан в рамках неких гуманитарных миссий.
По данным Госпогранслужбы, за первые две недели мая 209 граждан пересекли админграницу и выехали в оккупированный Крым. При этом 601 человек проследовал в обратном направлении, на материковую часть Украины.
Напомним, правозащитники опасаются, что в Крыму ситуация с коронавирусом может оказаться намного плачевнее, чем пытается показать оккупационная администрация. Есть сведения, что случаи заражения замалчивают и скрывают.
Фото dpsuKherson/Facebook40
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