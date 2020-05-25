Мальчик, которого преследовал медведь, проявил редкое хладнокровие и прославился (видео)

Мир

В соцсетях распространилось пугающее видео встречи 12-летнего мальчика с диким медведем. Во время семейной прогулки на природе в итальянской провинции Тренто, в районе Доломитовых Альп, 12-летний Алессандро Францои отошел от взрослых. Как пишет издание The Telegraph, он хотел поискать полудрагоценные камни, которые здесь иногда встречаются. И тут внезапно у него за спиной из-за кустов появился огромный бурый медведь. Зверь заинтересовался ребенком и пошел за ним. Мальчик, не потеряв хладнокровия, повел себя правильно. Он медленно пошел к родным, не ускоряя шаг и не делая резких движений. Иногда он оборачивался, но старался не смотреть животному в глаза. Семья советовала ребенку не паниковать. Медведь какое-то время следовал за ним. А затем, к всеобщему облегчению отправился по своим делам.

Родственники говорят, что Алессандро читал много книг и знает, как вести себя с обитателями леса. Видео его знакомства с медведем распространилось по соцсетям и попало в западные СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пьяный посетитель зоопарка попытался утопить медведя.





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