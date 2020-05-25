Происшествия

На Харьковщине супруги-фермеры держали в трудовом рабстве 9 человек (фото)

На Харьковщине разоблачили семейную чету фермеров, которые занимались вербовкой сезонных работников, которых по факту содержали в неволе и принуждали к бесплатному труду.

Трое женщин, пятеро мужчин и один несовершеннолетний были вынуждены за еду трудиться в фермерском хозяйстве на территории Харьковского района.

При обыске, который провели силовики под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, у «работорговцев» изъяли 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты.

Напомним, ранее в Ровенской области объявили о подозрении 21 злоумышленникам, которые обеспечивали функционирование на территории сразу двух регионов сети так называемых «реабилитационных центров», пациентов которых также принуждали к бесплатному труду. Также «ФАКТЫ» писали о подобном центре в Житомирской области, где в рабстве держали иностранца.

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