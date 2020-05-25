- 20:48 На Харьковщине супруги-фермеры держали в трудовом рабстве 9 человек
- 20:38 В Киеве возобновляют работу продуктовые ярмарки: адреса распродаж
- 20:38 Министр спорта Румынии засветился в прямом эфире в трусах
- 20:34 MamaRika рассказала, почему бросила курить и пить
- 20:26 Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей до 23 июля
- 20:05 Пожар в Александровской больнице Киева: людей эвакуировали
- 20:02 В АТО пришли с Майдана, из Донецка и Крыма: сослуживец рассказал о погибших в Новоселице военных
- 19:52 СБУ вплотную занялась «госизменой» Ермака
- 19:47 За сломанную полицейскому челюсть хулиган отделался условным сроком
- 19:41 "После разрыва парень повесился": финалистка шоу "Від пацанки до панянки" поразила откровением
- 18:56 Пассажиров предупредили о проблемах после запуска пригородных маршруток в Киев
- 18:56 Мальчик, которого преследовал медведь, проявил редкое хладнокровие и прославился
На Харьковщине супруги-фермеры держали в трудовом рабстве 9 человек (фото)
На Харьковщине разоблачили семейную чету фермеров, которые занимались вербовкой сезонных работников, которых по факту содержали в неволе и принуждали к бесплатному труду.
Трое женщин, пятеро мужчин и один несовершеннолетний были вынуждены за еду трудиться в фермерском хозяйстве на территории Харьковского района.
При обыске, который провели силовики под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области, у «работорговцев» изъяли 66 боевых патронов и 1 запал от гранаты.
Напомним, ранее в Ровенской области объявили о подозрении 21 злоумышленникам, которые обеспечивали функционирование на территории сразу двух регионов сети так называемых «реабилитационных центров», пациентов которых также принуждали к бесплатному труду. Также «ФАКТЫ» писали о подобном центре в Житомирской области, где в рабстве держали иностранца.41
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Насильников могло быть больше: новые подробности дела об изнасиловании женщины полицейскими на Киевщине
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.