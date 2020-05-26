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Мир

Испортили обед: люди заставили питона выплюнуть антилопу (видео)

3:21 26 мая 2020
Питон
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Несмотря на то, что жертвами питона могут становиться даже превосходящие его по размерам животные, иногда опасным рептилиям не удается осуществить свои коварные замыслы.

Об этом из таких случаев рассказывает National Geographic.

Так, жители города Горакхпур на севере Индии сняли на видео, как темный тигровый питон (Python bivittatus) пытается съесть антилопу.

Окружив рептилию, они принялись активно обсуждать событие, тем самым прервав процесс пищеварения рептилии.

Во многом смелость жителей города была вызвана тем, что тигровый питон — неядовитая змея, которая питается птицами и различными млекопитающими — от грызунов до копытных.

Расчет же индийцев был на то, чтобы помешать питону переварить жертву — многим владельцам змей известно, что их ни в коем случае не стоит тревожить в во время еды.

Так произошло и в этот раз: люди напугали питона своими разговорами, и он не смог проглотить антилопу, начав выдавливать ее из себя.

К сожалению, антилопе уже ничем нельзя было помочь (ее мясо частично разложилось, и на нем были пищеварительные ферменты питона), она погибла.

В то же время, как писали «ФАКТЫ» писали, что в Индонезии похожий случай закончился благополучно: питон проглотил женщину, но она осталась жива.

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