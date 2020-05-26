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Названы пять самых вредных сочетаний продуктов
Несмотря на то, что современному человеку доступно большое количество продуктов, которые удачно сочетаются друг с другом, принося пользу организму, также существуют и продукты питания, которые лучше никогда не принимать в пищу вместе.
Об этом пишет информационный ресурс The Health Site, приводя список таких сочетаний, которые лучше избегать желающим иметь крепкое здоровье.
Молоко и бананы. Токсическая комбинация, которую нужно избегать всеми силами. Она вызывает сильную сонливость и затуманенность сознания. Если вам нравится смузи с бананами, то добавьте туда зелёный кардамон, молотую корицу или мускатный орех, чтобы полученная смесь не воздействовала негативно на пищеварение.
Фрукты и йогурт. Молочные продукты вызывают застой в пищеварительной системе. Они блокируют носовые пазухи, ухудшают симптоматику простуды и аллергии. Сочетание этих продуктов с фруктами усиливает негативное течение описанных выше и явлений.
Крахмалистые углеводы и помидоры. Помидоры сами по себе кислотный продукт, а если сочетать его с углеводами, то можно добиться несварения, сильной изжоги и других расстройств пищеварительной системы.
Сок и рис. В плошке с рисом и в стакане апельсинового сока нет ничего плохого, если вы не употребляете все это одновременно. После такой комбинации ожидайте резкий скачок уровня сахара в крови.
Яйца и жареное мясо. Популярное в ресторанах сочетание, также не являющееся полезным. Негативно влияет на процессы пищеварения и провоцирует изжогу.
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