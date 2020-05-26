Мир

В России разбился военный вертолет, есть жертвы: фото с места ЧП

В России произошла очередная авиационная катастрофа — военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Чукотке, что привело к гибели всех членов экипажа. Жертвами происшествия стали четыре человека. Напомним, в феврале при подобных обстоятельствах погиб депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин.

По данным источников «Интерфакса», причиной катастрофы, могла стать техническая неисправность, которая обнаружилась на высоте 30 метров.

В свою очередь представитель правительства Чукотки в интервью «РИА Новости» сообщил, что вертолет проводил контрольное висение — процедуру проверки в воздухе работы двигателя воздушного судна перед отправкой на выполнение задачи. В результате вертолет упал с высоты 15 метров и загорелся.

На месте катастрофы в аэропорту Анадыря были найдены два «черных ящика» — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец, которые почти не пострадали.

В Минобороны России гибель экипажа вертолета подтвердили, назвав возможной причиной крушения техническую неисправность.

Напомним, такая же причина была озвучена российскими военными и после крушения вертолета Ми-8 ВКС России, которое произошло 19 мая. Тогда все три члена экипажа от полученных ранений погибли.

Фото 112 и Mash

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