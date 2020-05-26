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Мир

Родители по ошибке похоронили ребенка заживо

7:51 26 мая 2020
Ноги младенца
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В индийском штате Гуджарат родители заживо похоронили своего ребенка. Как сообщает издание The Indian Express, засыпанную землей кричавшую новорожденную девочку обнаружил случайный прохожий. Мужчина услышал слабый детский плач и позвал людей на подмогу. Ребенка нашли, выкопали, вызвали полицию и скорую помощь. Однако, опасаясь, что помощь может опоздать, местные жителей сами отвезли младенца в ближайший медицинский центр. Местные медики узнали девочку. Как оказалось, накануне они принимали роды у ее 20-летней матери. Малышка родилась недоношенной, на два с половиной месяца раньше срока. Весила она всего лишь 850 граммов.

В центре не было реанимации для новорожденных, поэтому врачи посоветовали семье отвезти ребенка в частную больницу.

Родители утверждают, что по дороге ребенок перестал подавать признаки жизни. Они решили, что девочка умерла, тут же похоронили ее и вернулись домой. Мать и отец говорят, что были напуганы. И что они хотели бы, чтобы ребенок выжил.

Девочка провела в земле 12 часов. Ее поместили в реанимацию, однако через 30 часов она умерла.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии пара нашла девочку, заживо погребенную на кладбище.

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