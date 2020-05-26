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Спорт

Тренер известного бойца ММА арестован по подозрению в организации убийства (фото)

8:48 26 мая 2020
Владимир Осия
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова (16 побед, 2 поражения, 1 ничья) 35-летний Владимир Осия арестован по подозрению в организации убийства.

Как сообщает телеграм-канал 112, в начале июня прошлого года в Солнечногорске (Московская область) тремя выстрелами был убит директор местного торгового центра Николай Леонов. По горячим следам полиция задержала супругу убитого как главную подозреваемую в организации убийства, но по мере расследования и появления новых деталей были арестованы Осия и еще четверо соучастников. Все подозреваемые дают свои показания в следственном комитете.

Отметим, что Владимир Осия работает с Исмаиловым уже более 10 лет. Под его руководством Магомед выигрывал чемпионат мира-2012 по боевому самбо, в том же году стал первым чемпионом России по ММА. На 24 июня у Исмаилова запланирован бой с Александром Емельяненко, в котором, вполне возможно, ему придется обходиться без помощи своего наставника. Также специалист, являющийся судьей международной категории, тренирует чемпиона мира-2017 по ММА Анатолия Малыхина, а сборная России под его руководством выиграла чемпионат мира по смешанным единоборствам в 2019-м.

Осия (слева) работает с Исмаиловым более 10 лет

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бойца ММА Седрика Маркса обвиняют в жестоком убийстве матери его ребенка.

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