Происшествия

ЧП на Южном мосту: водителей предупредили об ограничении движения

На оживленной транспортной артерии Киева — Южном мосту — произошло ЧП. Напомним, после смягчения карантина город регулярно замирает в пробках.

Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», на мосту оборвалась часть накрывного листа одного из старых деформационных швов.

На месте работают специалисты предприятия «Киевавтодормост», которые рассчитывают ликвидировать проблему за 3−4 часа. Такие сроки озвучили в городской администрации.

В настоящее время движение в направлении правого берега Днепра частично ограничено.

Напомним, в начале марта деформационные швы вышли из строя на эстакаде моста в направлении проспекта Бажана, в связи с чем «Киевавтодормост» провел восстановительные работы. Движение тогда также ограничивали.

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