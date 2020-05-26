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ЧП на Южном мосту: водителей предупредили об ограничении движения
На оживленной транспортной артерии Киева — Южном мосту — произошло ЧП. Напомним, после смягчения карантина город регулярно замирает в пробках.
Как сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», на мосту оборвалась часть накрывного листа одного из старых деформационных швов.
На месте работают специалисты предприятия «Киевавтодормост», которые рассчитывают ликвидировать проблему за 3−4 часа. Такие сроки озвучили в городской администрации.
В настоящее время движение в направлении правого берега Днепра частично ограничено.
Напомним, в начале марта деформационные швы вышли из строя на эстакаде моста в направлении проспекта Бажана, в связи с чем «Киевавтодормост» провел восстановительные работы. Движение тогда также ограничивали.44
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