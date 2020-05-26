Мир

Борис Джонсон заявил, что из-за коронавируса у него ухудшилось зрение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, тяжело переболевший коронавирусом, заявил на пресс-конференции, что после болезни его зрение серьезно ухудшилось. По словам Джонсона, ему впервые за многие годы понадобились очки.

«Я думаю, что очень и очень вероятно, что зрение может быть проблемой, связанной с коронавирусом», — приводит его слова издание Metro.

Многие, впрочем, решили что таким образом Джонсон желает выгородить своего советника Доминика Каммингса, который вызвал громкий скандал, нарушив карантин и совершив поездку из Лондона в Дарэм. Перед возвращением в Лондон он совершил еще одну короткую поездку на машине по окрестностям Дарэма. Советник объяснил это тем, что хотел проверить, может ли он безопасно водить машину и не нарушено ли у него зрение после болезни.

Глава Федерации полиции Англии Джон Аптер посоветовал не проверять зрение, находясь за рулем автомобиля. «Это неумный поступок», — сказал Аптер.

Министерство здравоохранения Британии не называет ухудшение зрения в качестве симптома коронавируса. А Джонсон еще несколько лет жаловался, что стал гораздо хуже видеть.

Ранее «ФАКТЫ» писали — «Врачи готовились объявить о моей смерти»: Борис Джонсон рассказал о том, как боролся с коронавирусом.



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