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«Врачи готовились объявить о моей смерти»: Борис Джонсон рассказал о том, как боролся с коронавирусом

Недавно ставший в шестой раз отцом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о том, как боролся с коронавирусом. В интервью изданию The Sun 55-летний Джонсон заявил, что врачи готовились объявить о его смерти, когда он находился в реанимации, поскольку не были уверены в благополучном исходе. Был разработан специальный план «в духе Сталина» на случай, если он умрет.

«Было сложно поверить, что всего за несколько дней мое состояние ухудшилось до такой степени. Я помню чувство разочарования. Я не мог понять, почему мне не становится лучше», — говорит Джонсон.

Он сказал, что получил «литры и литры кислорода» для поддержания жизни. И не отрицает, что ситуация была крайне серьезной. Хотя сам Джонсон не верил в то, что может умереть.

Глава британского правительства объявил о положительном тесте на коронавирус 27 марта. Поначалу симптомы были мягкие, и он сопротивлялся попыткам врачей положить его в больницу, пытаясь продолжать работать. Но состояние премьера становилось все хуже и 5 апреля его госпитализировали. Три ночи он провел в реанимации в тяжелом состоянии. Из больницы его выписали 12 апреля, после чего он продолжил восстанавливать здоровье дома. Джонсон вернулся к исполнению своих обязанностей 27 апреля.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джонсон назвал своего новорожденного сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь.

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