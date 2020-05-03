- 10:28 За коронавирус ответишь: Алиеву досталось от легенды российского футбола
- 10:28 В новой книге раскрыли, почему Меган Маркл не удалось стать второй принцессой Дианой
- 10:15 "Возьмите себя в руки": в Минздраве рассказали, как правильно вызывать "скорую" при подозрении на COVID-19
- 09:57 Покончил с собой режиссер фильмов ужасов, создавший куклу Чаки
- 09:57 Подростки устроили дикий погром на кладбище под Запорожьем
- 09:57 Босния и Герцоговина не пропустила в страну российских военных медиков
- 09:52 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 09:29 Актуальные данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:24 «Врачи готовились объявить о моей смерти»: Борис Джонсон рассказал о том, как боролся с коронавирусом
- 09:15 Матч «Динамо» вошел в число 50 лучших поединков в истории футбола
- 09:13 Сбежавшего из-под стражи "авторитета", пытавшегося прибрать к рукам Закарпатье, поймали в Кривом Роге
- 08:43 Вокруг Зеленского формируют информационное поле и часто вводят его в заблуждение, — Гончарук
«Врачи готовились объявить о моей смерти»: Борис Джонсон рассказал о том, как боролся с коронавирусом
Недавно ставший в шестой раз отцом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о том, как боролся с коронавирусом. В интервью изданию The Sun 55-летний Джонсон заявил, что врачи готовились объявить о его смерти, когда он находился в реанимации, поскольку не были уверены в благополучном исходе. Был разработан специальный план «в духе Сталина» на случай, если он умрет.
«Было сложно поверить, что всего за несколько дней мое состояние ухудшилось до такой степени. Я помню чувство разочарования. Я не мог понять, почему мне не становится лучше», — говорит Джонсон.
Он сказал, что получил «литры и литры кислорода» для поддержания жизни. И не отрицает, что ситуация была крайне серьезной. Хотя сам Джонсон не верил в то, что может умереть.
Глава британского правительства объявил о положительном тесте на коронавирус 27 марта. Поначалу симптомы были мягкие, и он сопротивлялся попыткам врачей положить его в больницу, пытаясь продолжать работать. Но состояние премьера становилось все хуже и 5 апреля его госпитализировали. Три ночи он провел в реанимации в тяжелом состоянии. Из больницы его выписали 12 апреля, после чего он продолжил восстанавливать здоровье дома. Джонсон вернулся к исполнению своих обязанностей 27 апреля.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джонсон назвал своего новорожденного сына в честь двух врачей, спасших ему жизнь.
Читайте также: Слишком толстый: врач назвал причину, по которой Борис Джонсон так тяжело болел коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!