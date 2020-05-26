Появились данные о боевиках, убивших двоих бойцов «Альфы» на Донбассе (фото)

Украина

Украинская спецслужба установила данные четверых террористов, которые причастны к гибели спецназовцев — полковника Руслана Муляра и прапорщика Юрия Журавлева, попавших под обстрел в районе села Желобок в мае 2018 года.

По данным контрразведки, обстрелом, во время которого в Луганской области погибли сотрудники Центра специальных операций «А» СБУ, командовал уроженец Российской Федерации по прозвищу «Шумер», в подчинении которого находились еще трое боевиков.

«Эти террористы также действовали против подразделений Вооруженных сил Украины в Новоайдарском и Славяносербском районах Луганской области. По данному факту возбуждено уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Суд дал разрешение на задержание террористов. Им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение», — сообщили в Службе безопасности Украины и опубликовали фото четверых боевиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одессе СБУ задержала бывшего наемника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», участвовавшего в боевых действиях против ВСУ, в том числе, и в боях за Донецкий аэропорт.

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