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В Одессе задержали бывшего боевика «ДНР»: воевал в ДАПе, Дебальцево и Углегорске (фото)

В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники СБУ задержали бывшего наемника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», участвовавшего в боевых действиях против ВСУ. Напомним, ранее спецслужбы задержали боевика, причастного к крупным диверсиям на Донбассе.

По данным СБУ, житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона «Шум» Казачьего союза «Область войска Донского». Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой «1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР» осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинового и Донецкого аэропорта.

В 2018 году злоумышленник покинул ряды террористов и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР».

«Во время задержания в Одессе он предоставил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление правоохранителям. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим- карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации «ДНР», — уточнили в СБУ.

Сейчас бывший боевик является фигурантом уголовного производства за участие в террористической группе или террористической организации. Ему объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», донецкого террориста «Заточку» в Тернополе заочно приговорили к 15 годам заключения. Тем временем дезертира ВСУ, сбежавшего к боевикам «ДНР», террористы отправили в тюрьму на 15 лет.



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