- 16:15 Ветер утихнет, но будет прохладно: синоптик рассказала о погоде на Пасху
- 15:56 В Одессе задержали бывшего боевика «ДНР»: воевал в ДАПе, Дебальцево и Углегорске
- 15:48 В полиции отреагировали на заявление ФГИ о рейдерском захвате предприятия
- 15:46 Воздушная паска от Оли Поляковой: простой рецепт
- 15:45 ВОЗ предупредила о новом эпицентре пандемии коронавируса
- 15:43 Главарь «ЛНР» Пасечник решил переименовать Луганск: сеть насмешил «указ»
- 15:26 «Ситуация достигла критической отметки»: под Николаевом бушует масштабный пожар на свалке
- 15:15 Кернес придумал, как провести в Харькове "Бессмертный полк" в условиях карантина: в сети обсуждение
- 15:09 Кому повезет: гороскоп на 18 апреля для всех знаков зодиака
- 15:06 В центре "Артрехаб" по инициативе художницы Zinaїdа прошел онлайн-мастер-класс по росписи писанок
- 14:50 Врач рассказал, как стресс из-за карантина и коронавируса убивает организм
- 14:50 Хроники коронавируса: главные события в мире 17 апреля (обновляется)
В Одессе задержали бывшего боевика «ДНР»: воевал в ДАПе, Дебальцево и Углегорске (фото)
В ходе проведения розыскных мероприятий оперативники СБУ задержали бывшего наемника незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», участвовавшего в боевых действиях против ВСУ. Напомним, ранее спецслужбы задержали боевика, причастного к крупным диверсиям на Донбассе.
По данным СБУ, житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона «Шум» Казачьего союза «Область войска Донского». Впоследствии в составе огневой группы поддержки так называемой «1-й Славянской бригады 1 Армейского Корпуса МО ДНР» осуществлял активное сопротивление украинским военнослужащим и силам АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песков, Спартака, Логвинового и Донецкого аэропорта.
В 2018 году злоумышленник покинул ряды террористов и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы. Все это время тщательно скрывал свое участие в незаконных вооруженных формированиях «ДНР».
«Во время задержания в Одессе он предоставил о себе ложные установочные данные и оказывал физическое сопротивление правоохранителям. В ходе санкционированного обыска по месту жительства боевика изъята компьютерная техника, мобильный терминал и сим- карты, которые могут содержать подтверждение его участия в террористической организации «ДНР», — уточнили в СБУ.
Сейчас бывший боевик является фигурантом уголовного производства за участие в террористической группе или террористической организации. Ему объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», донецкого террориста «Заточку» в Тернополе заочно приговорили к 15 годам заключения. Тем временем дезертира ВСУ, сбежавшего к боевикам «ДНР», террористы отправили в тюрьму на 15 лет.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Согласно поверью, если паска во время выпечки треснет, хозяйку целый год будут преследовать неудачи"
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.