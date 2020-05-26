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Миллионные доходы, фрагмент Библии Гутенберга и коллекция икон: Медведчук показал декларацию

12:47 26 мая 2020
Миллионные доходы, фрагмент Библии Гутенберга и коллекция икон: Медведчук показал декларацию
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко владеют пятью домами, 17 земельными участками, коллекциями старинных икон, книг, картин, часами и ювелирными украшениями. Как следует из опубликованной на сайте НАПК декларации Виктора Медведчука за 2019 год, доходы семьи за 2019 год составили 318 млн гривен.

На самого Медведчука зарегистрировано 8 автомобилей и яхта, а его жена владеет 11 автомобилями. Среди принадлежащих чете предметов искусства — фрагмент Библии Гутенберга 1455 года издания, коллекции картин и икон.

В банках оппозиционный политик хранит 853 тысяч евро, 1 миллион 219 тысяч гривен и 23 тысячи рублей. Также он располагает наличными в сумме 210 тысяч долларов.

На банковских счетах Оксаны Марченко хранятся более 4,1 млн евро, кроме того, почти 2 млн евро она держит наличными.

В Верховной Раде в 2019 году Медведчук зарабатывал чуть больше 15 тысяч гривен в месяц, еще 13 тысяч гривен в месяц получал в качестве компенсации расходов, связанных с выполнением депутатской деятельности. Еще 4500 гривен он получил в качестве выплат за звание академика.

В коммерческих компаниях Медведчук за год заработал более 60 млн. гривен. Его жена за это же время получила более 258 миллионов гривен дивидендов — она является конечным бенефициаром 97 юридических лиц, зарегистрированных в Украине, России, Великобритании, Болгарии, Белизе, на Кипре, на Мальте, Виргинских и Маршалловых островах.

Напомним, на минувших выходных проукраинские активисты провели громкую акцию с дымовыми шашками и файерами под офисом главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Полиция задержала около 20 участников протеста.

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Миллионные доходы, фрагмент Библии Гутенберга и коллекция икон: Медведчук показал декларацию

Миллионные доходы, фрагмент Библии Гутенберга и коллекция икон: Медведчук показал декларацию

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