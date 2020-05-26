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Изнасилование в Кагарлыке: экс-полицейским объявили подозрение

13:14 26 мая 2020
Изнасилование в Кагарлыке: экс-полицейским объявили подозрение
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении сотрудникам Кагарлыцкого отделения полиции Николаю Кузиву и Сергею Сулиме. Их подозревают в изнасиловании женщины в отделении полиции. Соответствующая информация появилась на сайте ГБР 26 мая.

Так, оперуполномоченному Сулиме сообщено о подозрении в изнасиловании, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса), а начальнику сектора полиции — в соучастии в изнасиловании, совершенном группой лиц, и превышении власти работником правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса). Таким образом, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Оперативное фото ГБР

ГБР будет ходатайствовать об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, резонансное преступление произошло в Кагарлыке под Киевом в ночь с 23 на 24 мая. Сообщение об изнасиловании 27-летней свидетельницы поступило на линию 102 из больницы, куда обратилась пострадавшая. Это случилось в воскресенье, 25 мая, в 18:47. Уже в 19:15 были установлены личности подозреваемых в преступлении сотрудников полиции, и в 19:40 они были задержаны. Теперь весь личный состав Кагарлыкского отдела полиции выведен за штат, каждого сотрудника ждет повторная аттестация.

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